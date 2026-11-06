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Без світла залишиться один із районів Харкова у суботу: адреси

Суспільство 13:50   06.11.2026
Вікторія Яковенко
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Без світла залишиться один із районів Харкова у суботу: адреси Фото ілюстративне

У суботу, 7 листопада, з 09:00 до 18:00 буде тимчасово припинено електропостачання частини споживачів Київського району Харкова, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

Причина – необхідність проведення ремонтних робіт, пояснили енергетики.

Світла не буде за такими адресами:

свет отключат в Харькове 7 ноября

свет отключат в Харькове 7 ноября

свет отключат в Харькове 7 ноября

свет отключат в Харькове 7 ноября

Нагадаємо, керівництво Харкова зверталося до енергетиків, щоб певним чином збалансувати систему відключень світла. Це пов’язано із відсутністю в окремих районах тепла, пояснив мер Ігор Терехов. За Терехова, на момент, коли росіяни масовано вдарили по об’єктах теплоенергетики Харкова, у місті вже увімкнули опалення для 90% житла. Проте наслідки “прильотів” настільки серйозні, що частину потужностей, що генерують тепло, все ще не відновили. Що ж до електрики, то напружена ситуація з нею – в усій Україні.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 13:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 7 листопада, з 09:00 до 18:00 буде тимчасово припинено електропостачання частини споживачів Київського району Харкова, повідомили в АТ “Харківобленерго”.".