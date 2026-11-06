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“Є певна небезпека” – Терехов прокоментував зміни маршрутів електричок

Записано 13:25   06.11.2026
Вікторія Яковенко
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“Є певна небезпека” – Терехов прокоментував зміни маршрутів електричок

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону наголосив, що ворог намагається зруйнувати логістику, тож удари все частіше припадають по залізничному транспорту. Також РФ руйнує колії, електромережі та потяги.

Так він прокоментував тимчасове призупинення рух приміських поїздів на ділянці Мерефа – Водолага, яке АТ «Укрзалізниця» вводило напередодні, 5 листопада.

«Так, рух змінений. Але це зона відповідальності “Укрзалізниці”. Ми з ними співпрацюємо тісно, у разі необхідності допомагаємо їм. Але це не наша зона відповідальності. Так, вони змінили певні маршрути, і я з ними розмовляв і це тому, що є певна небезпека. Так, УЗ зробила все можливе, зробила так, що десь змінили маршрути, але щоб люди мали можливість досягати того місця призначення, до якого вони хочуть потрапити. Крім цього, я знаю, що існують автобусні сполучення, вони збільшили їх, щоб замінити залізничний транспорт», – зазначив мер.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 13:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону наголосив, що ворог намагається зруйнувати логістику, тож удари все частіше припадають по залізничному транспорту.".