«Есть опасность» — Терехов прокомментировал изменения маршрутов электричек

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подчеркнул, что враг пытается разрушить логистику, так что удары все чаще приходятся по железнодорожному транспорту. Также РФ разрушает колеи, электросети и поезда.

Так он прокомментировал временную приостановку движения пригородных поездов на участке Мерефа – Водолага, которое АО «Укрзалізниця» вводило накануне, 5 ноября.

«Да, движение изменено. Но это зона ответственности «Укрзалізниці». Мы с ними сотрудничаем тесно, при необходимости помогаем им. Но это не наша зона ответственности. Да, они изменили определенные маршруты, и я с ними разговаривал и это потому, что есть определенная опасность. Да, УЗ сделала все возможное, сделала так, что где-то изменили маршруты, но чтобы люди имели возможность достигать того места назначения, в которое они хотят попасть. Кроме того, я знаю, что существуют автобусные сообщения, они увеличили их, чтобы заменить железнодорожный транспорт», — отметил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»