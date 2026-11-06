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«Есть опасность» — Терехов прокомментировал изменения маршрутов электричек

Записано 13:25   06.11.2026
Виктория Яковенко
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«Есть опасность» — Терехов прокомментировал изменения маршрутов электричек

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подчеркнул, что враг пытается разрушить логистику, так что удары все чаще приходятся по железнодорожному транспорту. Также РФ разрушает колеи, электросети и поезда.

Так он прокомментировал временную приостановку движения пригородных поездов на участке Мерефа – Водолага, которое АО «Укрзалізниця» вводило накануне, 5 ноября.

«Да, движение изменено. Но это зона ответственности «Укрзалізниці». Мы с ними сотрудничаем тесно, при необходимости помогаем им. Но это не наша зона ответственности. Да, они изменили определенные маршруты, и я с ними разговаривал и это потому, что есть определенная опасность. Да, УЗ сделала все возможное, сделала так, что где-то изменили маршруты, но чтобы люди имели возможность достигать того места назначения, в которое они хотят попасть. Кроме того, я знаю, что существуют автобусные сообщения, они увеличили их, чтобы заменить железнодорожный транспорт», — отметил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 13:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подчеркнул, что враг пытается разрушить логистику, так что удары все чаще приходятся по железнодорожному транспорту.".