«Было много пациентов после операций» — мэр об ударе по 18 больнице в Харькове

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что работу 18 больницы в Харькове, по которой прилетел российский КАБ, восстанавливают «шаг за шагом».

Он также поделился подробностями о последствиях российского преступления.

«Удар был нанесен по 18-й больнице города Харькова, расположенной в Немышлянском районе. Это было посреди ночи, и там было много пациентов после операций, пациенты с тяжелыми заболеваниями сердца, инсультами. Представьте, какая ситуация была. Мы передислоцировали этих пациентов. Я в это время был в командировке и прервал эту командировку досрочно – вернулся в Харьков. И хочу сказать, что те разрушения, которые у нас есть по больнице, они действительно ужасны. Мы перевели пациентов, но постепенно, шаг за шагом, сейчас восстанавливаем работу этой больницы. Я очень благодарен всему медицинскому персоналу, который так отважно работал. Они своевременно спустили в специальное помещение людей, находившихся в этой больнице ночью. Это было бомбоубежище. И тем самым спасли жизни. Но, тем не менее, после этого удара у нас было 73 человека, которые обратились за медицинской помощью к врачам», — привел подробности Терехов в эфире нацмарафона.

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Напомним, около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах. Жители города сообщали о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков. Одно из попаданий пришлось по больнице в Немышлянском районе. 226 пациентов больницы пришлось эвакуировать в другие медучреждения. Был зафиксирован вражеский удар в переход между корпусами одного из медицинских заведений. Повреждено здание одного из медотделений, остекление окон четырех многоэтажных жилых домов, десять легковых автомобилей, уточнил Синегубов. Мэр Игорь Терехов добавил: в результате «прилета» вылетели также больше тысячи окон в больнице и близлежащих многоэтажках.