Сегодня 30 октября 2026: какой праздник и день в истории

30 октября – день рождения харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко и День работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине. В этот день 1811 года роман Джейн Остин «Разум и чувства» впервые рекламировали как доступный для продажи. В 1888-м запатентовали шариковую ручку. В 1918-м капитулировала в Первой мировой войне Османская империя. В 1961-м СССР взорвал «царь-бомбу». В 1987-м в Киеве дебютировала группа «Вопли Видоплясова».

Праздники и памятные даты 30 октября

30 октября 26-ю годовщину со дня создания отмечает харьковская 92-я ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

В Украине сегодня – День работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В мире – Международный день ортопедических медсестер и медбратьев.

Последняя пятница октября – это Всемирный день лемура.

Также сегодня: День осведомленности о сахарной зависимости и Всемирный день аудиодрамы.

30 октября в истории

30 октября 1811 года роман Джейн Остин «Разум и чувства» (в другом переводе — «Чувство и чувствительность») впервые рекламировали как доступный для продажи. Эта книга вышла анонимно (читателей информировали только, что автор – леди) и стала первым опубликованным романом Остин. При этом она еще раньше продала рукопись «Нортенгерского аббатства», которая так и не была опубликована при жизни писательницы.

«Работа над романом Джейн Остин «Разум и чувства» длилась не менее 15 лет: сначала, в 1795 году (согласно семейным преданиям), произведение было задумано и написано под названием «Элинор и Марианна»; начиная с ноября 1797 года, его переделали из начальной эпистолярной формы (также по свидетельству семьи) в «Разум и чувства»; 12 лет спустя, в 1809–1810 годах, текст был пересмотрен с целью публикации; зимой 1810-го издатель Томас Эгертон принял рукопись, и, наконец, 30 октября 1811 роман увидел свет», — пишет академическое издание Cambridge University Press.

Точное количество экземпляров в первом тираже романа неизвестно, однако оценивают, что их было не более 1000.

«Первый тираж, вероятно, состоявший из 750 — 1000 экземпляров, был полностью распродан в течение двух лет, что принесло Джейн солидную прибыль в размере 140 фунтов стерлингов», — отмечает сайт Дома-музея Джейн Остин Jane Austen’s House.

При жизни автора вышли еще три романа – «Гордость и предубеждение» (1813), «Мэнсфилд-парк» (1814) и «Эмма» (1815). Они добились коммерческого успеха, но действительно широкая популярность пришла к Джейн Остин уже после смерти (и то не сразу, а во второй половине XIX века). Сейчас книги Остин стали классикой литературы, их широко изучают в академической среде. Они были неоднократно экранизированы.

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30 октября 1888 года изобретатель-самоучка из США Джон Лауд получил патент на шариковую ручку. При этом ручки он так и не запустил в производство, потому что не мог «победить» чернила. Подробнее.

30 октября 1918 года Османская империя капитулировала в Первой мировой войне. Подробнее.

30 октября 1961 года СССР подорвал термоядерную «царь-бомбу», мощность взрыва которой была 58,6 мегатонны. Подробнее.

30 октября 1987 года в Киеве дебютировала украинская рок-группа «Вопли Видоплясова». Подробнее.

Церковный праздник 30 октября

30 октября чтят память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его мученицы Зиновии. Подробнее.

Народные приметы

Если в дом прилетело много синиц, то будет похолодание.

Если синицы клюют кору на деревьях – к дождливой и сырой погоде.

Если утром поют птицы – ждите холодную погоду.

Что нельзя делать 30 октября

Нельзя вредить растениям: ломать ветки деревьев, вырубать кустарники или вытаптывать траву.

Нельзя в одиночестве идти в лес.