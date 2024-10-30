Сегодня 30 октября: какой праздник и день в истории
30 октября — день рождения харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. В Украине — День работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В этот день в 1888 году запатентовали шариковую ручку. В 1918-м капитулировала в Первой мировой войне Османская империя. В 1961-м СССР взорвал «царь-бомбу». В 1987-м в Киеве дебютировала группа «Вопли Видоплясова».
Праздники и памятные даты 30 октября
30 октября 24-ю годовщину со дня создания отмечает харьковская 92-я ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.
В Украине – День работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
В мире: Международный день ортопедических медсестер и медбратьев, День осведомленности о сахарной зависимости.
30 октября в истории
30 октября 1888 года изобретатель-самоучка из США Джон Лауд получил патент на шариковую ручку. При этом ручки он так и не запустил в производство, потому что не мог «победить» чернила. Подробнее.
30 октября 1918 года Османская империя капитулировала в Первой мировой войне. Подробнее.
30 октября 1961 года СССР подорвал термоядерную «царь-бомбу», мощность взрыва которой была 58,6 мегатонны. Подробнее.
30 октября 1987 года в Киеве дебютировала украинская рок-группа «Вопли Видоплясова». Подробнее.
Церковный праздник 30 октября
30 октября чтят память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его мученицы Зиновии. Зиновий и Зиновия погибли мученической смертью в 285 году в Киликии. Брат и сестра с детства были воспитаны в христианской вере и вели благочестивую, целомудренную жизнь. Все имущество, которое унаследовали от родителей, они раздали неимущим. За святую жизнь Господь наградил Зиновия даром исцеления различных болезней. Зиновия избрали епископом христианской общины в Киликии. В этой должности он способствовал распространению христианства среди язычников. Но в 284 году император Диоклетиан начал гонения на христиан. Первым схватили Зиновия и доставили его на суд к правителю Лисию. Лисий сказал, что если Зиновий не поклонится языческим богам, его ждет смерть. Но святой отказался, тогда его прибили к кресту и начали пытать. Сестра епископа, видя страдания брата, пожелала их разделить. Она призналась мучителям, что тоже – христианка, за что ее мучили. Святые остались живы после пыток на раскаленном одре и в кипящем котле. Тогда их обезглавили. Пресвитер Гермоген тайно похоронил тела святых мучеников.
Народные приметы
Если в дом прилетело много синиц, то будет похолодание.
Если синицы клюют кору на деревьях – к дождливой и сырой погоде.
Если утром поют птицы – ждите холодную погоду.
Что нельзя делать 30 октября
Нельзя вредить растениям: ломать ветки деревьев, вырубать кустарники или вытаптывать траву.
Нельзя в одиночестве идти в лес.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 октября — день рождения харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. В Украине — День работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков".