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Атакован Крымский мост: движение ограничено, застряли тысячи авто, повело арку

Мир 09:42   16.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Атакован Крымский мост: движение ограничено, застряли тысячи авто, повело арку Фото: Exilenova+

Утром 16 ноября так называемый губернатор Крымского полуострова Сергей Аксенов признал: ВСУ атаковали мост, проходящий через Керченский пролив. 

Аксенов пишет, что движение транспорта будет ограничено минимум до середины дня. Тем временем  пропагандистские ТГ-каналы отмечают: под удар украинские беспилотников, вероятно, попала одна из арок судоходного пролета моста. Ее повело примерно на 15 градусов.

Тем временем с обеих сторон в пробках застряли около двух тысяч машин, пишут пропагандисты.

Фото: Сергей Стерненко

Окончательные последствия ударов еще устанавливают, а точные сроки восстановления моста пока что неизвестны. Тем временем некоторые аналитики и мониторы отмечают: подобные удары уникальны еще и тем, что Крымский мост считался одним из самых защищенных объектов в РФ. Несмотря на это, украинские БпЛА все же смогли прорвать оборону и добраться до него.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2026 в 09:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 16 ноября так называемый губернатор Крымского полуострова Сергей Аксенов признал: ВСУ атаковали мост, проходящий через Керченский пролив. ".