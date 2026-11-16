Атакован Крымский мост: движение ограничено, застряли тысячи авто, повело арку

Утром 16 ноября так называемый губернатор Крымского полуострова Сергей Аксенов признал: ВСУ атаковали мост, проходящий через Керченский пролив.

Аксенов пишет, что движение транспорта будет ограничено минимум до середины дня. Тем временем пропагандистские ТГ-каналы отмечают: под удар украинские беспилотников, вероятно, попала одна из арок судоходного пролета моста. Ее повело примерно на 15 градусов.

Тем временем с обеих сторон в пробках застряли около двух тысяч машин, пишут пропагандисты.

Окончательные последствия ударов еще устанавливают, а точные сроки восстановления моста пока что неизвестны. Тем временем некоторые аналитики и мониторы отмечают: подобные удары уникальны еще и тем, что Крымский мост считался одним из самых защищенных объектов в РФ. Несмотря на это, украинские БпЛА все же смогли прорвать оборону и добраться до него.