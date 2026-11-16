Новости Харькова 16 ноября 2026 года – главное за день
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: беспилотники и КАБы летели ночью на Харьковщину, объявляли угрозу баллистики.
07:15
Причины ночных тревог на Харьковщине
В 00:26 Воздушные силы ВСУ предупредили о беспилотниках, которые летели в сторону Лозовой.
В 00:40 возникла угроза применения баллистики. А в 01:07 БпЛА взяли курс на Берестин. В 03:13 россияне выпустили на Харьковщину КАБы.
После чего украинские защитники сообщили о беспилотниках в сторону Харькова, которые летели с севера. Под утро авиабомбы вновь полетели на Харьковщину.
Информации о «прилетах» в Харькове не было, по состоянию на 07:15 новых угроз для региона нет.