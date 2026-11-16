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Новости Харькова 16 ноября 2026 года – главное за день

Общество 07:15   16.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Новости Харькова 16 ноября 2026 года – главное за день

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: беспилотники и КАБы летели ночью на Харьковщину, объявляли угрозу баллистики.

07:15

Причины ночных тревог на Харьковщине

В 00:26 Воздушные силы ВСУ предупредили о беспилотниках, которые летели в сторону Лозовой.

В 00:40 возникла угроза применения баллистики. А в 01:07 БпЛА взяли курс на Берестин. В 03:13 россияне выпустили на Харьковщину КАБы.

После чего украинские защитники сообщили о беспилотниках в сторону Харькова, которые летели с севера. Под утро авиабомбы вновь полетели на Харьковщину.

Информации о «прилетах» в Харькове не было, по состоянию на 07:15 новых угроз для региона нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: беспилотники и КАБы летели ночью на Харьковщину, объявляли угрозу баллистики.".