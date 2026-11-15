FPV на оптоволокне долетели днем до Харькова (фото)

В Харьковской облпрокуратуре установили, что 15 ноября в 13:50 россияне атаковали двумя FPV-дронами Шевченковский район Харькова. Пострадали трое людей.

Дронами, отметили правоохранители, управляли через оптоволоконный канал связи.

Один из дронов упал около гражданского авто, которое находилось на стоянке. Второй – упал на трамвайных путях.

«Пострадали двое мужчин в возрасте 59 и 48 лет, а также 55-летняя женщина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести», – уточнили в прокуратуре.

Напомним, днем РФ ударила беспилотником по Шевченковскому району. На месте «прилета» начался пожар. По информации городского головы, дрон ударил по машине, начался пожар, пострадали трое людей.

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