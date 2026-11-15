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FPV на оптоволокне долетели днем до Харькова (фото)

Происшествия 19:10   15.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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FPV на оптоволокне долетели днем до Харькова (фото)

В Харьковской облпрокуратуре установили, что 15 ноября в 13:50 россияне атаковали двумя FPV-дронами Шевченковский район Харькова. Пострадали трое людей. 

Дронами, отметили правоохранители, управляли через оптоволоконный канал связи.

Последствия удара РФ по Харькову днем 15 ноября

Один из дронов упал около гражданского авто, которое находилось на стоянке. Второй – упал на трамвайных путях.

Последствия удара РФ по Харькову днем 15 ноября

«Пострадали двое мужчин в возрасте 59 и 48 лет, а также 55-летняя женщина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести», – уточнили в прокуратуре.

Напомним, днем РФ ударила беспилотником по Шевченковскому району. На месте «прилета» начался пожар. По информации городского головы, дрон ударил по машине, начался пожар, пострадали трое людей.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2026 в 19:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре установили, что 15 ноября в 13:50 россияне атаковали двумя FPV-дронами Шевченковский район Харькова. Пострадали трое людей. ".