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Удары по Балаклее и Изюму: в прокуратуре сообщили о последствиях

Происшествия 10:37   09.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Удары по Балаклее и Изюму: в прокуратуре сообщили о последствиях

О последствиях ударов по Балаклее и Изюму рассказали в Харьковской облпрокуратуре. По данным правоохранителей, в результате «прилетов» есть разрушения и пострадавшие. 

«8 ноября около 21:40 российские военные нанесли удар по Балаклее. По предварительным данным, применена ракета типа «Бандероль». Повреждены многоквартирные жилые дома и автомобили. Две местные жительницы в возрасте 27 и 22 года подверглись острой реакции на стресс. 52-летний мужчина получил тяжелые ранения», – уточнили в прокуратуре.

Ночью 9 ноября россияне атаковали Изюм. Удары начались около 02:30. БпЛА типа «Герань» разрушили два дома, еще четыре – повредили. Острую реакцию на стресс получила 46-летняя женщина, а также ее 14-летня дочка и 17-летний сын.

«Около 02:40 вооруженные силы России нанесли удар, предварительно, авиабомбой по Изюму. Поврежден остекление многоквартирного жилого дома. Ранения стеклом получили 75-летний мужчина и 19-летняя девушка. Еще у одной женщины диагностировали острую реакцию на стресс и гипертонический криз. При процессуальном руководстве прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 10:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях ударов по Балаклее и Изюму рассказали в Харьковской облпрокуратуре.".