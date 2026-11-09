Удары по Балаклее и Изюму: в прокуратуре сообщили о последствиях

О последствиях ударов по Балаклее и Изюму рассказали в Харьковской облпрокуратуре. По данным правоохранителей, в результате «прилетов» есть разрушения и пострадавшие.

«8 ноября около 21:40 российские военные нанесли удар по Балаклее. По предварительным данным, применена ракета типа «Бандероль». Повреждены многоквартирные жилые дома и автомобили. Две местные жительницы в возрасте 27 и 22 года подверглись острой реакции на стресс. 52-летний мужчина получил тяжелые ранения», – уточнили в прокуратуре.

Ночью 9 ноября россияне атаковали Изюм. Удары начались около 02:30. БпЛА типа «Герань» разрушили два дома, еще четыре – повредили. Острую реакцию на стресс получила 46-летняя женщина, а также ее 14-летня дочка и 17-летний сын.

«Около 02:40 вооруженные силы России нанесли удар, предварительно, авиабомбой по Изюму. Поврежден остекление многоквартирного жилого дома. Ранения стеклом получили 75-летний мужчина и 19-летняя девушка. Еще у одной женщины диагностировали острую реакцию на стресс и гипертонический криз. При процессуальном руководстве прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.