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Избили пенсионера и забрали у него $8400: подробности нападения на Харьковщине

Происшествия 14:47   06.11.2026
Виктория Яковенко
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Избили пенсионера и забрали у него $8400: подробности нападения на Харьковщине

Правоохранители установили двух мужчин, которые, вероятно, совершили разбойное нападение на Харьковщине. Жертвой подозреваемых стал пожилой мужчина.

Событие произошло 30 октября в Лозовском районе, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Следствие установило, что фигуранты заранее подготовились к нападению.

«С газовым баллончиком, армированным скотчем злоумышленники проникли на территорию домовладения 65-летнего мужчины. Когда пострадавший открыл дверь, один из нападавших распил аэрозоль из газового баллончика ему в лицо. После чего злоумышленники повалили его на землю и избили», — рассказали правоохранители.

Затем затащили пострадавшего в дом. Угрожая физической расправой, фигуранты требовали у него деньги. Пострадавший, опасаясь за свою жизнь, отдал 8400 долларов, отметили в полиции.

«Злоумышленники заклеили руки и рот потерпевшему армированным скотчем и привязали его к стулу. После чего сбежали», — добавили правоохранители.

Копы установили вероятных нападающих. По данным следствия, это 24-летний житель села Черкасская Лозовая и 21-летний житель Житомирской области. 2 ноября у одного из фигурантов провели обыск и изъяли часть украденных средств.

5 ноября правоохранители задержали и второго, он скрывался в Киевской области, говорят в полиции.

Мужчинам сообщили о подозрении в разбое. Оба уже в СИЗО. Если вину докажут, им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

нападение на Харьковщине

нападение на Харьковщине

нападение на Харьковщине

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 14:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили двух мужчин, которые, вероятно, совершили разбойное нападение на Харьковщине. Жертвой подозреваемых стал пожилой мужчина.".