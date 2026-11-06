Побили пенсіонера і забрали в нього $8400: подробиці нападу на Харківщині

Правоохоронці встановили двох чоловіків, які, ймовірно, здійснили розбійний напад на Харківщині. Жертвою підозрюваних став літній чоловік.

Подія сталася 30 жовтня в Лозівському районі, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Слідство встановили, що фігуранти заздалегідь підготувались до нападу.

“З газовим балончиком, армованим скотчем зловмисники проникли на територію домоволодіння 65-річного чоловіка. Коли потерпілий відчинив двері один з нападників розпилив аерозоль з газового балончика йому в обличчя. Після чого зловмисники повалили його на землю та побили”, – розповіли правоохоронці.

Потім затягнули потерпілого в будинок. Погрожуючи фізичною розправою, фігуранти вимагали в нього гроші. Потерпілий, побоюючись за власне життя, віддав 8400 доларів, зазначили у поліції.

“Зловмисники заклеїли руки й рот потерпілому армованим скотчем та привʼязали його до стільця. Після чого втекли”, – додали правоохоронці.

Копи встановили ймовірних нападників. За даними слідства, це 24-річний мешканець села Черкаська Лозова та 21-річний житель Житомирської області. 2 листопада у одного з фігурантів провели обшук та вилучили частину викрадених коштів.

5 листопада правоохоронці затримали й другого, він переховувався на Київщині, кажуть у поліції.

Чоловікам повідомили про підозру в розбої. Обидва вже у СІЗО. Якщо провину доведуть, їм загрожує від 8 до 15 років тюрми з конфіскацією майна.