Семеро людей постраждали від російських обстрілів за добу на Харківщині

Семеро людей, у тому числі дитина, постраждали через російські обстріли протягом минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Ізюм зазнали поранень жінки 72 і 37 років та 39-річний чоловік; у с. Іванівка Ізюмської громади зазнали поранень чоловіки 46 і 18 років та 40-річна жінка, гостру реакцію на стрес отримала 3-річна дівчинка. Також медики надали допомогу 48-річному чоловіку, який 30 жовтня зазнав поранень у с. Сосновий Бір Вовчанської громади; 71-річному чоловіку, якого було поранено 1 листопада в с. Новомиколаївка Шевченківської громади; 54-річній жінці, яка 18 жовтня отримала поранення в сел. Куп’янськ-Вузловий”, – передає Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

РСЗВ;

два КАБи;

три fpv-дрони;

37 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.