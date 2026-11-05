“У трусах кудись йти?”: власник акваклубу в Харкові про вимоги до укриттів

Власник харківського аквафітнес-клубу «Волна» Данило Болдирев не готовий до офіційного оформлення укриття за новими державними будівельними нормами і вважає за правильне рішення уряду відкласти обов’язкові вимоги. За його словами, витримати високі стандарти безпеки в поточних умовах практично неможливо через високі витрати та дефіцит фахівців.

«Бізнес не готовий до того, щоб оформити офіційні документи, — заявив Болдирєв у коментарі МГ “Об’єктив”. — Укриття у нас є. Ми ним користуємося. Але воно не офіційне, не оформлене за нормами, яких вимагає ця постанова. Тому зараз уряд переніс ці рішення. Я так думаю, що ми не зможемо, і навіть коли трохи легше стане, оформити це як слід. Тому що державна норма безпеки дуже висока. Їх дотриматися в наших умовах майже неможливо»

За словами підприємця, одна з головних проблем — брак проєктувальників, які мають підготувати необхідну документацію.

«Фахівців мало. Може й знайдемо, але витрачати ці гроші сьогодні я просто не можу собі дозволити», — пояснив власник комплексу.

Навіть маючи підвал на 50–60 місць, спустити клієнтів басейну в укриття під час тривоги практично нереально.

«Люди прийшли плавати у басейні. 20, 30, 50 осіб. І тут тривога, їм треба у трусах, у плавках? Кудись вийти та десь сховатися. З другого поверху, де входи до роздягальні, до басейну. Куди? Рятувальник одразу займається допомогою людям, які хочуть піти в укриття, але багато хто ігнорує це, тому що роздягнена людина, розпарена, плаваюча, вона не піде в укриття, їй буде некомфортно», — зазначив керівник аквафітнес-клубу.

Згідно з постановою Кабміну № 1092 від 4 вересня 2026 року, підприємства із захисними спорудами, постійними або тимчасовими укриттями можуть продовжувати роботу при жовтому рівні небезпеки в звичайному режимі. Для решти об’єктів — від промислових гігантів до невеликих ФОПів, кафе та спорткомплексів — було встановлено перехідний період до 4 грудня 2026 року для будівництва укриттів або облаштування безпечних просторів. Уряд запропонував продовжити цей термін ще на три місяці — до 4 березня 2027 року, хоча бізнес-асоціації наполягали на тривалішому відтермінуванні.