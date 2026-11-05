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Новини Харкова – головне 5 листопада: як минула ніч

Події 07:15   05.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Новини Харкова – головне 5 листопада: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Вночі на Харківщину летіли КАБи та безпілотники

О 00:48 Повітряні сили ЗСУ зафіксували реактивний безпілотник у бік Краснопавлівки – він летів зі сходу. А о 02:41 росіяни випустили на Харківщину авіабомби.

Одночасно на Лозову полетіли БпЛА. Після чого протягом ранку окупанти атакували переважно Запоріжжя та Дніпро – реактивними безпілотниками. Інформації про вибухи та “прильоти” у Харкові не було. Станом на 07:15 нових загроз для обласного центру і всього регіону немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".