Новини Харкова – головне 5 листопада: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Вночі на Харківщину летіли КАБи та безпілотники

О 00:48 Повітряні сили ЗСУ зафіксували реактивний безпілотник у бік Краснопавлівки – він летів зі сходу. А о 02:41 росіяни випустили на Харківщину авіабомби.

Одночасно на Лозову полетіли БпЛА. Після чого протягом ранку окупанти атакували переважно Запоріжжя та Дніпро – реактивними безпілотниками. Інформації про вибухи та “прильоти” у Харкові не було. Станом на 07:15 нових загроз для обласного центру і всього регіону немає.