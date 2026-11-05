Новини Харкова – головне 5 листопада: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:15
Вночі на Харківщину летіли КАБи та безпілотники
О 00:48 Повітряні сили ЗСУ зафіксували реактивний безпілотник у бік Краснопавлівки – він летів зі сходу. А о 02:41 росіяни випустили на Харківщину авіабомби.
Одночасно на Лозову полетіли БпЛА. Після чого протягом ранку окупанти атакували переважно Запоріжжя та Дніпро – реактивними безпілотниками. Інформації про вибухи та “прильоти” у Харкові не було. Станом на 07:15 нових загроз для обласного центру і всього регіону немає.