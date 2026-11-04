Що зі світлом: на Харківщині – аварійні відключення, коли повернуть графіки

Атаки на енергетику України не припиняються. Атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації, констатував перший заступник Міністра енергетики Артем Некрасов. Він зазначив, що аварійні відключення наразі вимушено діють у Харківській області.

«Причина – пошкодження обладнання внаслідок попередніх атак та зниження рівня напруги у високовольтній мережі. Повернення до графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі», – пояснив Некрасов.

За його словами, найскладніша ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження. Там серйозні пошкодження енергообладнання.

«Протягом дня ситуація може змінюватися. Стежте за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах. Саме на їхніх офіційних ресурсах публікують актуальну інформацію про графіки відключень та можливі зміни», – зазначив Некрасов.

Відео: Міненерго

Нагадаємо, перші масштабні відключення в Харкові в новому опалювальному сезоні сталися 3 листопада. Вночі та зранку російська армія здійснила масовану атаку на українську енергосистему. По об’єкту теплозабезпечення та енергетики Харкова вночі влучили дві ракети «Іскандер-М», заявив у етері нацмарафону директор департаменту з надзвичайних ситуацій мерії Богдан Гладких. Зранку, стався ще один «приліт» по енергетичному об’єкту – цього разу «бандеролі». В окремих районах Харкова тимчасово припинили подачу тепла та гарячої води. Також сталися тривалі аварійні відключення електрики – місцями по вісім годин поспіль. Збоїла робота метро та наземного електротранспорту.

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