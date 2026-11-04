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Викрав авто, потрапив у ДТП і втік: підозрюють 21-річного на Харківщині

Суспільство 13:13   04.11.2026
Вікторія Яковенко
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Викрав авто, потрапив у ДТП і втік: підозрюють 21-річного на Харківщині

На Харківщині поліцейські повідомили про підозру 21-річного чоловіка, який, за даними слідства, викрав автомобіль та потрапив в ДТП. Раніше його вже судили за аналогічні злочини.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася 1 листопада близько 22:30.

«У селі Вербівка чоловік заволодів автівкою, яка була припаркована біля одного з будинків, та поїхав до сусіднього населеного пункту. Там він потрапив у ДТП, після чого залишив транспортний засіб на місці події та зник», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що фігурант скористався тим, що водійські двері авто були відчинені, а ключі залишилися в замку запалювання. Він сів у салон, запустив двигун і поїхав. Поліцейські розшукали його.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років тюрми із конфіскацією майна.

мужчина на Харьковщине украл авто

мужчина на Харьковщине украл авто

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру 17-річному хлопцю. Слідство вважає, що він причетний до незаконного заволодіння мотоцикла на Харківщині.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 13:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейські повідомили про підозру 21-річного чоловіка, який, за даними слідства, викрав автомобіль та потрапив в ДТП. Раніше його вже судили за аналогічні злочини.".