Викрав авто, потрапив у ДТП і втік: підозрюють 21-річного на Харківщині

На Харківщині поліцейські повідомили про підозру 21-річного чоловіка, який, за даними слідства, викрав автомобіль та потрапив в ДТП. Раніше його вже судили за аналогічні злочини.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася 1 листопада близько 22:30.

«У селі Вербівка чоловік заволодів автівкою, яка була припаркована біля одного з будинків, та поїхав до сусіднього населеного пункту. Там він потрапив у ДТП, після чого залишив транспортний засіб на місці події та зник», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що фігурант скористався тим, що водійські двері авто були відчинені, а ключі залишилися в замку запалювання. Він сів у салон, запустив двигун і поїхав. Поліцейські розшукали його.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років тюрми із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру 17-річному хлопцю. Слідство вважає, що він причетний до незаконного заволодіння мотоцикла на Харківщині.