26,5 млн грн на житло для переселенців: кошти отримала і Харківщина

Харківщина увійшла до переліку областей, які отримали державне фінансування на придбання житла для ВПО. У Мінсоцполітики повідомили, що на ці потреби у межах експериментального проєкту спрямували 26,5 млн грн субвенції.

«Кошти вже надійшли на рахунки обласних військових адміністрацій Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Чернівецької областей, які звернулися по фінансування для реалізації проєкту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у межах першого траншу передбачено придбання 53 будинків для тимчасового проживання переселенців у 19 громадах, зокрема:

Волинська область: Вишнівська територіальна громада.

Дніпропетровська область: Петриківська та Широківська територіальні громади.

Київська область: Ташанська, Кожанська, Згурівська, Таращанська, Медвинська, Узинська, Іванківська, Томашівська, Кагарлицька та Студениківська територіальні громади.

Кіровоградська область: Світловодська територіальна громада.

Миколаївська область: Арбузинська, Казанківська та Веселинівська територіальні громади.

Харківська область : Близнюківська територіальна громада.

: Близнюківська територіальна громада. Чернівецька область: Веренчанська територіальна громада.

«На етапі придбання будинків ми забезпечуємо громадам необхідний юридичний супровід. Водночас спільно з міжнародними та гуманітарними партнерами вже подбали про закупівлю меблів і побутової техніки для облаштування майбутніх осель. Ми забезпечуємо координацію зусиль громад, Рад ВПО, громадських і благодійних організацій та міжнародних партнерів задля пошуку й облаштування будинків для родин ВПО, щоб люди якнайшвидше змогли заселитися, облаштувати свій побут та інтегруватися в громадах», – розповіла заступник міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Тетяна Кірієнко.