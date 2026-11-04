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За добу по Харківщині вдарили майже 90 БпЛА, постраждала жінка

Події 08:46   04.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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За добу по Харківщині вдарили майже 90 БпЛА, постраждала жінка

Харків, а також десять населених пунктів області обстріляли росіяни протягом доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок “прильотів” постраждала мирна мешканка.

“Внаслідок обстрілу в селищі Близнюки зазнала гострої реакції на стрес 57-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • три КАБи;
  • БпЛА типу «молния»;
  • п’ять fpv-дронів;
  • 83 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 08:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок “прильотів” постраждала мирна мешканка.".