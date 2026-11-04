За добу по Харківщині вдарили майже 90 БпЛА, постраждала жінка
Харків, а також десять населених пунктів області обстріляли росіяни протягом доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок “прильотів” постраждала мирна мешканка.
“Внаслідок обстрілу в селищі Близнюки зазнала гострої реакції на стрес 57-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- три КАБи;
- БпЛА типу «молния»;
- п’ять fpv-дронів;
- 83 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.