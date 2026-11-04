За сутки по Харьковщине ударили почти 90 БпЛА, пострадала женщина
Харьков, а также десять населенных пунктов области обстреляли россияне в течение минувших суток, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате «прилетов» пострадала мирная жительница.
«В результате обстрела в поселке Близнюки испытала острую реакцию на стресс 57-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.
За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- три КАБа;
- БпЛА типа «Молния»;
- пять fpv-дронов;
- 83 БпЛА (тип устанавливается).
В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.