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За сутки по Харьковщине ударили почти 90 БпЛА, пострадала женщина

Происшествия 08:46   04.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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За сутки по Харьковщине ударили почти 90 БпЛА, пострадала женщина

Харьков, а также десять населенных пунктов области обстреляли россияне в течение минувших суток, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате «прилетов» пострадала мирная жительница.

«В результате обстрела в поселке Близнюки испытала острую реакцию на стресс 57-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • три КАБа;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • пять fpv-дронов;
  • 83 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 08:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате «прилетов» пострадала мирная жительница.".