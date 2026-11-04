За сутки по Харьковщине ударили почти 90 БпЛА, пострадала женщина

Харьков, а также десять населенных пунктов области обстреляли россияне в течение минувших суток, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате «прилетов» пострадала мирная жительница.

«В результате обстрела в поселке Близнюки испытала острую реакцию на стресс 57-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

три КАБа;

БпЛА типа «Молния»;

пять fpv-дронов;

83 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.