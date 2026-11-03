Почти половина больных – дети: какая ситуация с ОРВИ на Харьковщине

На Харьковщине на протяжении последних недель фиксируют постепенный рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

Отмечается, что с 26 октября по 1 ноября ОРВИ заболел 2541 человек, из них почти половина — 1186 — дети.

По сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 1,8%.

«Показатель заболеваемости на 55,7% ниже эпидемического порога и на 10,4% ниже прошлогоднего показателя. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню. Однако количество госпитализированных увеличилось на 12%, преимущественно за счет детей. Госпитализированы 56 человек, из них 41 ребенок», — рассказала главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.

Случаев COVID-19 и смертей от него за этот период не зарегистрировали.