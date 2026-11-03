Первые фото обстрелянной больницы в Харькове опубликовала прокуратура

«Прилет» по больнице в Харькове зафиксировали в 03:20. Основной удар пришелся по переходу между корпусами больницы в Немышлянском районе. Известно, что повреждены также соседние многоэтажки, а пострадали 73 человека, уточнили в Харьковской облпрокуратуре.

Попадание пришлось по переходу между корпусами больницы.

«В зданиях медицинского учреждения выбиты окна, поврежден фасад, отделение и т.д», – пишут правоохранители.

Также повреждено здание соседнего медучреждения, лаборатория, авто , а в десяти многоэтажках вылетели окна.

Пострадали 73 человека. Среди них пациенты и врачи больницы, а также жители близлежащих домов. У большинства – острая реакция на стресс.

«Правоохранители изъяли обломки боеприпаса. По предварительным данным это могла быть авиабомба ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах. Жители города сообщали о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.

Уже утром 3 ноября в пресс-службе мэрии сообщили , что из-за ночной российской атаки в Харькове начались проблемы с теплоснабжением, подачей горячей воды, а также – наблюдается нестабильное напряжение в электросети. В КП «Харьковский метрополитен» добавили: в связи с нестабильным напряжением могут задерживаться и поезда подземки. Также отменили часть маршрутов электротранспорта

Одно из попаданий пришлось по больнице в Немышлянском районе. По состоянию на утро 3 ноября известно о 62 пострадавших, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Помимо этого, 226 пациентов больницы пришлось эвакуировать в другие медучреждения. Был зафиксирован вражеский удар в переход между корпусами одного из медицинских заведений. Повреждено здание одного из медотделений, остекление окон четырех многоэтажных жилых домов, десять легковых автомобилей, уточнил Синегубов. Мэр Игорь Терехов добавил: в результате «прилета» вылетели также больше тысячи окон в больнице и близлежащих многоэтажках.