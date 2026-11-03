Часть электротранспорта не едет в городе после обстрела РФ

В пресс-службе мэрии написали, что после российской ночной атаки в Харькове отменили часть маршрутов электротранспорта.

Таким образом, из-за проблем со светом электротранспорт в Харькове курсирует следующим образом:

временно не курсируют троллейбусы №13, 20, 34 и 57;

трамваи №16 и 16А курсируют так: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

курсируют так: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»; маршруты троллейбусов №13 и 34 временно обслуживают автобусы.

О сроках возобновления электротранспорта на данный момент не сообщают.

Напомним, около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах. Жители города сообщали о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.

Уже утром 3 ноября в пресс-службе мэрии сообщили , что из-за ночной российской атаки в Харькове начались проблемы с теплоснабжением, подачей горячей воды, а также – наблюдается нестабильное напряжение в электросети. В КП «Харьковский метрополитен» добавили: в связи с нестабильным напряжением могут задерживаться и поезда подземки.