Часть электротранспорта не едет в городе после обстрела РФ
В пресс-службе мэрии написали, что после российской ночной атаки в Харькове отменили часть маршрутов электротранспорта.
Таким образом, из-за проблем со светом электротранспорт в Харькове курсирует следующим образом:
- временно не курсируют троллейбусы №13, 20, 34 и 57;
- трамваи №16 и 16А курсируют так: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
- маршруты троллейбусов №13 и 34 временно обслуживают автобусы.
О сроках возобновления электротранспорта на данный момент не сообщают.
Напомним, около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах. Жители города сообщали о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.