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Частина електротранспорту не їде у місті після обстрілу РФ

Без рубрики 07:51   03.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Частина електротранспорту не їде у місті після обстрілу РФ

У пресслужбі мерії написали, що після російської нічної атаки в Харкові скасували частину маршрутів електротранспорту.

Таким чином, через проблеми зі світлом електротранспорт у Харкові курсує таким чином:

  • тимчасово не курсують тролейбуси №13, 20, 34 та 57;
  • трамваї №16 та 16А курсують так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
  • маршрути тролейбусів №13 та 34 тимчасово обслуговують автобуси.

Про терміни відновлення електротранспорту наразі не повідомляють.

Нагадаємо, близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків.

Вже вранці 3 листопада в пресслужбі мерії повідомили, що через нічну російську атаку в Харкові почалися проблеми з теплопостачанням, подачею гарячої води, а також спостерігається нестабільна напруга в електромережі. У КП «Харківський метрополітен» додали: через нестабільну напругу можуть затримуватися і потяги підземки.
Одне із влучань прийшлося по лікарні в Немишлянському районі. Станом на ранок 3 листопада відомо про 62 постраждалих, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Крім цього, 226 пацієнтів лікарні довелося евакуювати до інших медзакладів. Було зафіксовано ворожий удар в перехід між корпусами одного з медичних закладів. Пошкоджено будівлю одного з медвідділень, скління вікон чотирьох багатоповерхових житлових будинків, десять легкових автомобілів, уточнив Синєгубов. Мер Ігор Терехов додав: у результаті “прильоту” вилетіли також понад тисячу вікон у лікарні та прилеглих багатоповерхівках.

Читайте також: Як 3 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графік

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 07:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії написали, що після російської нічної атаки в Харкові скасували частину маршрутів електротранспорту.".