Частина електротранспорту не їде у місті після обстрілу РФ

У пресслужбі мерії написали, що після російської нічної атаки в Харкові скасували частину маршрутів електротранспорту.

Таким чином, через проблеми зі світлом електротранспорт у Харкові курсує таким чином:

тимчасово не курсують тролейбуси №13, 20, 34 та 57 ;

; трамваї №16 та 16А курсують так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

курсують так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»; маршрути тролейбусів №13 та 34 тимчасово обслуговують автобуси.

Про терміни відновлення електротранспорту наразі не повідомляють.

Нагадаємо, близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків.

Вже вранці 3 листопада в пресслужбі мерії повідомили , що через нічну російську атаку в Харкові почалися проблеми з теплопостачанням, подачею гарячої води, а також спостерігається нестабільна напруга в електромережі. У КП «Харківський метрополітен» додали: через нестабільну напругу можуть затримуватися і потяги підземки.