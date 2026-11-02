Моніторингові Telegram-канали: як не потрапити на дезінформатора

Про ризики перегляду неофіційних моніторингових Telegram-каналів в ефірі телеканалу ICTV розповіла в. о. керівника Центру протидії дезінформації РНБО Анаїт Хоперія. Вона надала рекомендації, як відрізнити надійне джерело від небезпечного.

Насамперед глава ЦПД зазначила, що моніторингові Telegram-канали – лише додаткове джерело інформації.

“Основними джерелами для українців мають бути сирена, офіційні канали Повітряних сил ЗСУ та канали місцевих військових адміністрацій”, – підкреслила Анаїт Хоперія.

Вона виділила кілька ознак, за якими можна визначити, чи надійний Telegram-канал: спокійна тональність, відсутність клікбейту та дотримання вимог безпеки — відмова від публікацій роботи ППО, позицій Сил оборони та «інсайдів». Також варто перевіряти історію каналу – раптова зміна назви чи тематики має насторожити.

При цьому оперативність у неофіційних моніторингових каналах не є гарантією справжності, попередила Анаїт Хоперія. Інформація може бути помилковою або викривленою, а деталізація руху ракет чи дронів у реальному часі ризикує розкрити ворогові чутливі дані.

Нагадаємо, увечері 1 листопада додаток «Повітряна тривога» розсилав лячні оповіщення. Писали про нібито радіаційну та хімічну небезпеки. Також були попередження про вуличні бої у столиці. За попередньою версією, програму зламали росіяни.