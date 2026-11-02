Live
  • Пн 02.11.2026
  • Харків  +9°С
  • USD 45.35
  • EUR 50.68

Моніторингові Telegram-канали: як не потрапити на дезінформатора

Суспільство 20:36   02.11.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
Моніторингові Telegram-канали: як не потрапити на дезінформатора Фото: Центр протидії дезінформації

Про ризики перегляду неофіційних моніторингових Telegram-каналів в ефірі телеканалу ICTV розповіла в. о. керівника Центру протидії дезінформації РНБО Анаїт Хоперія. Вона надала рекомендації, як відрізнити надійне джерело від небезпечного.

Насамперед глава ЦПД зазначила, що моніторингові Telegram-канали – лише додаткове джерело інформації.

“Основними джерелами для українців мають бути сирена, офіційні канали Повітряних сил ЗСУ та канали місцевих військових адміністрацій”, – підкреслила Анаїт Хоперія.

Вона виділила кілька ознак, за якими можна визначити, чи надійний Telegram-канал: спокійна тональність, відсутність клікбейту та дотримання вимог безпеки — відмова від публікацій роботи ППО, позицій Сил оборони та «інсайдів». Також варто перевіряти історію каналу – раптова зміна назви чи тематики має насторожити.

При цьому оперативність у неофіційних моніторингових каналах не є гарантією справжності, попередила Анаїт Хоперія. Інформація може бути помилковою або викривленою, а деталізація руху ракет чи дронів у реальному часі ризикує розкрити ворогові чутливі дані.

Нагадаємо, увечері 1 листопада додаток «Повітряна тривога» розсилав лячні оповіщення. Писали про нібито радіаційну та хімічну небезпеки. Також були попередження про вуличні бої у столиці. За попередньою версією, програму зламали росіяни.

Читайте також: Маркуванням «Блакитний щит» відзначать понад 150 об’єктів на Харківщині: для чого

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Новини Харкова – головне 2 листопада: кібератака РФ, просування ворога, удари
Новини Харкова – головне 2 листопада: кібератака РФ, просування ворога, удари
02.11.2026, 22:00
У Харкові замінили прапор України: що сталося (фото)
У Харкові замінили прапор України: що сталося (фото)
27.10.2026, 12:06
Лисицю помітили на даху в центрі Харкова (відео)
Лисицю помітили на даху в центрі Харкова (відео)
02.11.2026, 16:38
Маркуванням “Блакитний щит” помітять понад 150 об’єктів на Харківщині
Маркуванням “Блакитний щит” помітять понад 150 об’єктів на Харківщині
02.11.2026, 18:18
Три реактивні “шахеди” знищили над Харковом: як збивали дрони (відео)
Три реактивні “шахеди” знищили над Харковом: як збивали дрони (відео)
02.11.2026, 15:24
3 листопада на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків
3 листопада на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків
02.11.2026, 13:12

Новини за темою:

13.10.2026
Прильоти без тривоги в Києві та Харкові: Повітряні сили з’ясовують, що сталося
08.09.2026
У Харкові зафіксували зниження цін на продукти: подробиці
07.09.2026
“Атакують за 90 км від фронту” – фейк про ситуацію на Харківщині виявив ЦПД
22.08.2026
Новини Харкова – головне за 22 серпня: звернення Терехова, просування РФ
12.08.2026
Міноборони РФ заявило про захоплення неіснуючого села на Харківщині – ЦПД


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Моніторингові Telegram-канали: як не потрапити на дезінформатора», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 20:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ризики перегляду неофіційних моніторингових Telegram-каналів в ефірі телеканалу ICTV розповіла в. о. керівника ЦПД РНБО Анаїт Хоперія".