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Пив чай ​​і знепритомнів: бригада екстренки врятувала чоловіка на Харківщині

Здоровье 21:02   02.11.2026
Тетяна Литвіна
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Пив чай ​​і знепритомнів: бригада екстренки врятувала чоловіка на Харківщині Фото: Харківський обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф

30-річного чоловіка, у якого раптово зупинилося серце, змогла швидко реанімувати бригада обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як розповіли у центрі, 31 жовтня чоловік пив чай. І раптом знепритомнів.

“Причиною зупинки серця стала фібриляція шлуночків – критичне порушення ритму, яке потребує негайної медичної допомоги”, – кажуть у центрі.

На виклик приїхала бригада №702. Парамедик Денис Ципленков та екстрений медтехнік Олександр Дорош змогли відновити ритм серця та врятувати людину.

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Нагадаємо, бригада швидкої потрапила під атаку БПЛА на Дергачівщині. Медики їхали на виклик до села Безруки. Завдяки РЕБ вибух стався не поруч з автомобілем, проте лобове скло було пошкоджено, повідомили у Харківському облцентрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 21:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "30-річного чоловіка, у якого раптово зупинилося серце, змогла швидко реанімувати бригада обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.".