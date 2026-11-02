Пив чай і знепритомнів: бригада екстренки врятувала чоловіка на Харківщині
30-річного чоловіка, у якого раптово зупинилося серце, змогла швидко реанімувати бригада обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Як розповіли у центрі, 31 жовтня чоловік пив чай. І раптом знепритомнів.
“Причиною зупинки серця стала фібриляція шлуночків – критичне порушення ритму, яке потребує негайної медичної допомоги”, – кажуть у центрі.
На виклик приїхала бригада №702. Парамедик Денис Ципленков та екстрений медтехнік Олександр Дорош змогли відновити ритм серця та врятувати людину.
Читайте також: Моніторингові Telegram-канали: як не потрапити на дезінформатора
Нагадаємо, бригада швидкої потрапила під атаку БПЛА на Дергачівщині. Медики їхали на виклик до села Безруки. Завдяки РЕБ вибух стався не поруч з автомобілем, проте лобове скло було пошкоджено, повідомили у Харківському облцентрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.