Пив чай ​​і знепритомнів: бригада екстренки врятувала чоловіка на Харківщині

30-річного чоловіка, у якого раптово зупинилося серце, змогла швидко реанімувати бригада обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як розповіли у центрі, 31 жовтня чоловік пив чай. І раптом знепритомнів.

“Причиною зупинки серця стала фібриляція шлуночків – критичне порушення ритму, яке потребує негайної медичної допомоги”, – кажуть у центрі.

На виклик приїхала бригада №702. Парамедик Денис Ципленков та екстрений медтехнік Олександр Дорош змогли відновити ритм серця та врятувати людину.

Нагадаємо, бригада швидкої потрапила під атаку БПЛА на Дергачівщині. Медики їхали на виклик до села Безруки. Завдяки РЕБ вибух стався не поруч з автомобілем, проте лобове скло було пошкоджено, повідомили у Харківському облцентрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.