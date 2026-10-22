У Харкові реорганізували ще одну лікарню

Центр протезування та реабілітації у Харкові приєднали до Обласної клінічної лікарні. Таке рішення ухвалили сьогодні, 22 жовтня, депутати на сесії обласної ради, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Як пояснив Синєгубов, мета реорганізації — створити на базі ОКЛ єдиний регіональний центр високоспеціалізованої допомоги та комплексної, зокрема тривалої, реабілітації пацієнтів з тяжкими травмами та складними функціональними порушеннями.

“Йдеться про лікування, протезування, фізичну та психологічну реабілітацію мешканців області та ветеранів, які отримали тяжкі поранення в результаті дій російських окупантів. Об’єднання закладів дозволить скоординувати всі етапи допомоги, налагодити роботу мультидисциплінарних команд, забезпечити індивідуальне планування реабілітації та подальший медичний супровід”, – сказав начальник ХОВА.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок російської агресії отримали пошкодження 44 комунальні медичні установи з 49, розповів мер Харкова Ігор Терехов. Головними викликами для міста залишаються швидке відновлення роботи медустанов та збереження лікарського персоналу.