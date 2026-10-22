Live
  • Чт 22.10.2026
  • Харків  +12°С
  • USD 45.03
  • EUR 50.56

У Харкові реорганізували ще одну лікарню

Записано 17:15   22.10.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
У Харкові реорганізували ще одну лікарню

Центр протезування та реабілітації у Харкові приєднали до Обласної клінічної лікарні. Таке рішення ухвалили сьогодні, 22 жовтня, депутати на сесії обласної ради, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Як пояснив Синєгубов, мета реорганізації — створити на базі ОКЛ єдиний регіональний центр високоспеціалізованої допомоги та комплексної, зокрема тривалої, реабілітації пацієнтів з тяжкими травмами та складними функціональними порушеннями.

“Йдеться про лікування, протезування, фізичну та психологічну реабілітацію мешканців області та ветеранів, які отримали тяжкі поранення в результаті дій російських окупантів. Об’єднання закладів дозволить скоординувати всі етапи допомоги, налагодити роботу мультидисциплінарних команд, забезпечити індивідуальне планування реабілітації та подальший медичний супровід”, – сказав начальник ХОВА.

Читайте також: Підпалив ще й об’єкти УЗ: агент ГРУ на Харківщині отримав новий вирок – СБУ

Нагадаємо, у Харкові внаслідок російської агресії отримали пошкодження 44 комунальні медичні установи з 49, розповів мер Харкова Ігор Терехов. Головними викликами для міста залишаються швидке відновлення роботи медустанов та збереження лікарського персоналу.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

У Харкові реорганізували ще одну лікарню
У Харкові реорганізували ще одну лікарню
22.10.2026, 17:15
«У мене дуже багато питань» – Терехов стурбований ситуацією з ТЕЦ-5
«У мене дуже багато питань» – Терехов стурбований ситуацією з ТЕЦ-5
22.10.2026, 14:43
По ринку в Лозовій вдарила РФ: загинули дві жінки, постраждалі (доповнено)
По ринку в Лозовій вдарила РФ: загинули дві жінки, постраждалі (доповнено)
22.10.2026, 15:28
Вибух у Харкові: удар по приватному сектору
Вибух у Харкові: удар по приватному сектору
22.10.2026, 11:57
Новини Харкова — головне 22 жовтня: контрнаступ ЗСУ, удар по ринку в Лозовій
Новини Харкова — головне 22 жовтня: контрнаступ ЗСУ, удар по ринку в Лозовій
22.10.2026, 16:47
“У теорії так” – Терехов про можливість перейти на індивідуальне опалення
“У теорії так” – Терехов про можливість перейти на індивідуальне опалення
22.10.2026, 14:54

Новини за темою:

22.10.2026
Пошкоджені 44 лікарні: мер озвучив масштаби руйнувань медсфери у Харкові
30.09.2026
Військового з тяжкою травмою легень врятували у харківському шпиталі
24.09.2026
Французи передали для Харківщини потужні генератори та медичну допомогу
03.09.2026
Проєкт розвитку Обласної лікарні представила ХОВА: яка потрібна допомога
01.09.2026
Мільярд на інвестпроєкти: міністр охорони здоров’я Ляшко приїжджав до Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові реорганізували ще одну лікарню», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 17:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центр протезування та реабілітації у Харкові приєднали до Обласної клінічної лікарні. Таке рішення ухвалили сьогодні, 22 жовтня, депутати на сесії обласної ради.".