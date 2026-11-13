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Денис Парамонов: Подарували лікарні Харкова лазер для безопераційного лікування

Актуально 09:57   13.11.2026
Олексій Наумов
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Денис Парамонов: Подарували лікарні Харкова лазер для безопераційного лікування

Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечив Харківську клінічну багатопрофільну залізничну лікарню надсучасним хірургічним лазером, що дозволяє безопераційним методом проводити малоінвазивні процедури.

Про це йдеться на сайті Фонду.

Допомога від БФ "Деніса Парамонова"

Сучасний хірургічний лазер «LIKA-surgeon» допоможе фахівцям Харківської клінічної багатопрофільної залізничної лікарні значно розширити спектр хірургічних маніпуляцій. Окрім самого лазера Благодійний фонд Дениса Парамонова також передав медустанові спеціальний столик для нього. Загальна вартість подарованого медичного обладнання — близько 160 тис. грн.

Допомога від БФ "Деніса Парамонова"

«Хірурги залізничної лікарні в Харкові виконують велику кількість операцій не лише жителям Харківщини, а й усього сходу України. Потреба в хірургічному лазеру була вкрай гострою, але самотужки лікарня була не в змозі його придбати. Тому зробили це ми, передавши апарат медустанові. Пацієнти не можуть чекати і сучасне обладнання потрібне вже зараз, адже благодійність — це не лише слова, а, в першу чергу, реальні дії», — підкреслив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов.

Допомога від БФ "Деніса Парамонова"

За словами завідуючого Центром ендокринної, метаболічної хірургії та онкогінекології Харківської клінічної залізничної лікарні Костянтина Побеленського, проблема новоутворень щитоподібної залози особливо гостро спостерігається у жителів східних, прифронтових областей. Він пояснив, чим подарований Фондом лазер відрізняється від традиційної хірургії.

Допомога від БФ "Деніса Парамонова"

«Це безопераційний метод, що дуже важливо. Тобто, самої операції не відбувається, а є малоінвазивна процедура під контролем УЗД, котра може зменшувати доброякісні вузли щитоподібної залози. Людина швидше одужує та швидше стає до роботи. Тобто, відновлювального процесу, як такого немає. Дякую Денису Юсуповичу Парамонову за можливість придбати для нашої лікарні саме цей лазер українського виробництва, що дуже важливо в наш нелегкий час, коли ми повинні підтримати вітчизняного виробника», — зазначив Костянтин Побеленський.

Нагадаємо, раніше Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечив сучасним медобладнанням реанімаційне відділення Обласної дитячої клінічної лікарні Харкова, де перебувають неонатальні новонароджені діти з хірургічними патологіями. Воно єдине на усю Харківську, Луганську та Донецьку області.

Також Благодійний фонд Дениса Парамонов навесні 2026 року передав дороговартісне медичне обладнання Інституту неврології, психіатрії та наркології ім. Волошина НАМН України, що знаходиться в Харкові.

Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 09:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечив Харківську клінічну багатопрофільну залізничну лікарню надсучасним хірургічним лазером, що дозволяє безопераційним методом проводити малоінвазивні процедури.…".