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Сьогодні 8 листопада 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   08.11.2026
Оксана Горун
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Сьогодні 8 листопада 2026: яке свято та день в історії

8 листопада в Україні – День десантно-штурмових військ. Сьогодні також – День виноградарів, виноробів і садівників. У цей день 2017 року урочисто відкрили музей “Лувр Абу-Дабі”. У 1997-му відкрили перший в Україні пам’ятник “Жертвам комуністичних злочинів”. У 1923-му розпочався Пивний путч у залі “Бюргербройкеллер” у Мюнхені, а в 1939-му там само стався замах на Гітлера. У 1895-му Рентген відкрив X-промені. У 1877-му народився полковник легіону Українських січових стрільців та політик ЗУНР Дмитро Вітовський. У 1519-му Ернан Кортес прибув до Теночтітлана. У 1520-му почалася “Стокгольмська кривава баня”.

Свята та пам’ятні дати 8 листопада

8 листопада в Україні – День десантно-штурмових військ.

У другу неділю листопада в Україні відзначають День виноградарів, виноробів і садівників. Це Сирітська неділя. У світі – Європейський день винного туризму та Міжнародний день скоромовок.

Також сьогодні: Всесвітній день урбанізму, Міжнародний день радіології, Всесвітній день без Wi-Fi, День людини, яку вважають нездатною до навчання, День солідарності з інтерсекс-людьми, Всесвітній день піаніста, День «Приготуйте щось сміливе та гостреньке», Міжнародний день каламбурів.

8 листопада в історії

8 листопада 1519 року Ернан Кортес прибув до ТеночтітланаДокладніше.

8 листопада 1520 року почалася “Стокгольмська кривава баня” – масова кара, яку король Крістіан II влаштував колишнім супротивникам, попри обіцяну амністію. Докладніше.

8 листопада 1877 року народився український політик та військовий Дмитро Вітовський. Докладніше.

8 листопада 1895 року Вільгельм Конрад Рентген відкрив X-промені. Докладніше.

8 листопада 1923 року в пивному залі “Бюргербройкеллер” у Мюнхені розпочався Пивний путч – перша, невдала, спроба Гітлера та його партії НСДАП захопити владу в Німеччині. Докладніше.

Гіммлер під час Пивного путчу у Мюнхені
Бійці загону Рема захопили будівлю військового міністерства. Флагоносець – Гіммлер. Ілюстрація з книги “Друга світова війна”

8 листопада 1939 року німецький столяр Йоганн Георг Ельзер вчинив замах на Адольфа Гітлера – підірвав ту саму пивну “Бюргербройкеллер”, де почався Пивний путч. Докладніше.

8 листопада 1997 року відкрили перший в Україні пам’ятник “Жертвам комуністичних злочинів”. Докладніше.

8 листопада 2017 року урочисто відкрили музей “Лувр Абу-Дабі”. У церемонії взяли участь президент Франції Емманюель Макрон та тодішній кронпринц Абу-Дабі Мухаммад ібн Заїд Аль Нагаян. Для відвідувачів музей став доступним 11 листопада. Сайт “класичного” французького Лувру називає це результатом “безпрецедентного партнерства” і так описує музейний комплекс: “Це найбільший культурний проект Франції за кордоном. Його успіх базується на трьох складниках: дивовижній архітектурі, багатстві постійної колекції (завдяки експозиціям, наданим Лувром та іншими французькими музеями) та якості тимчасових виставок”.

Постійна колекція музею складається з близько 700 творів (і груп творів) мистецтва з усіх періодів та цивілізацій (від доісторичних часів до сьогодення). Також музей щорічно отримує 300 творів у позику від музеїв-партнерів (100 з них надає паризький Лувр).

Окрім колекцій, туристів приваблює і сама архітектура музею. Його проєктував лауреат Прітцкерівської архітектурної премії Жан Нувель. Родзинкою будівлі є купол зі складним геометричним візерунком, що складається з 7850 зірок, котрі повторюються під різними кутами у восьми шарах. Це створює незвичайне освітлення усередині – “дощ світла”. Лувр Абу-Дабі розташований на острові Саадіят, оточений водою. Дістатися музею можна як морем, так і суходолом.

Церковне свято 8 листопада

8 листопада – Собор Архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних.  Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день зоря червона, то розпочнуться затяжні холоди.

Якщо 8 листопада потепління, то зима буде з відлигами.

Що не можна робити 8 листопада

Не можна брати в руки гострі та різальні предмети – великий ризик поранитися.

Не можна заздрити та скаржитися на долю.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 листопада в Україні – День десантно-штурмових військ. Сьогодні також – День виноградарів, виноробів і садівників. У цей день 2017 року урочисто відкрили музей “Лувр Абу-Дабі”".