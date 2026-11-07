Російський дрон атакував авто у Харкові, повідомляє Терехов

Російський дрон вдарив по автомобілю у Київському районі Харкова вдень 7 листопада.

Про атаку повідомив мер Ігор Терехов. Подробиці з’ясовуються.

Як інформувала МГ «Об’єктив», 6 листопада Харків тероризували FPV-дрони. Перші два впали у Київському районі. У другому випадку відомо, що о 16:45 FPV атакував Volkswagen Golf під час руху. 55-річна жінка, яка була за кермом, отримала гостру реакцію на стрес. Третій дрон о 17:20 вдарив по парковці біля універмагу в Салтівському районі. Безпілотник влучив в асфальт, пошкоджені чотири автомобілі. Близько 00:50 7 листопада FPV-дрон поцілив у балкон на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку у Київському районі. Минулося без постраждалих.

Близько 11:00 7 листопада по Слобідському району вдарили двома ракетами “Бандероль”. Горіла промислова будівля, пошкоджені три багатоквартирні будинки, 16 автомобілів та тролейбуси. 80-річна жінка перенесла гострий стрес.