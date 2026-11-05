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Сьогодні 5 листопада 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   05.11.2026
Оксана Горун
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Сьогодні 5 листопада 2026: яке свято та день в історії

5 листопада 1605 року у Великій Британії розкрили Порохову змову. У 1895-му адвокат Джордж Селден отримав патент на автомобіль. У 1935-му надійшла в продаж перша настільна гра “Монополія”. У 1953-му в Києві відкрили міст Патона – перший у світі, створений виключно методом зварювання. У 1968-му політичний в’язень Василь Макух здійснив акт самоспалення в Києві. У 1977-му ударник Олексій Стаханов помер у психіатричній клініці. У 2006-му Саддама Хусейна засудили до страти. У 2024-му в США відбулися вибори президента, які виграв Дональд Трамп.

Свята та пам’ятні дати 5 листопада

5 листопада  –  Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі.

Перший четвер листопада – це Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом в закладах освіти, Міжнародний день проєктного менеджера, День «Чоловіки готують вечерю» та Міжнародний день стаута (темного елю).

Також сьогодні: Міжнародний день менеджерів-волонтерів, Всесвітній день ромської мови.

Відео створене з використанням ШІ

5 листопада в історії

5 листопада 1605 року у Великій Британії розкрили Порохову змову. Докладніше.

5 листопада 1895 американський юрист Джордж Селден отримав патент на автомобіль. Докладніше.

Джордж Селден – власник патенту на автомобіль
Джордж Селден за кермом автомобіля у 1905 році. Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_B_Selden_driving_automobile_in_1905.jpg

5 листопада 1935 року вийшла перша настільна гра “Монополія”. Докладніше.

5 листопада 1953 року в Києві відкрили міст Патона — перший у світі, який створили лише методом зварювання (без використання з’єднувальних матеріалів). Докладніше.

5 листопада 1968 року акт самоспалення в Києві вчинив політв’язень Василь Макух. Докладніше.

Василь Макух, який вчинив самоспалення
Василь Макух. Фото: www.uamodna.com

5 листопада 1977 року в психіатричній лікарні після інсульту помер знаменитий донбаський шахтар Олексій Стаханов. Докладніше.

5 листопада 2006 року Вищий кримінальний трибунал Іраку визнав Саддама Хусейна винним у вбивстві 148 шиїтів у селищі Дуджейлі в 1982 році та засудив до страти через повішенняДокладніше.

5 листопада 2024 року в США відбулися чергові президентські вибори, перемогу на яких здобув Дональд Трамп. Він отримав 312 голосів виборців проти 226 у суперниці. Докладніше.

Церковне свято 5 листопада

5 листопада вшановують пам’ять мучеників Галактіона та Єпистимії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 5 листопада йде дощ, то наступний рік буде врожайним.

Якщо випав сніг, то після 22 листопада настане зима, вона буде не особливо морозною, але тривалою.

Що не можна робити 5 листопада

Жінкам не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна викидати залишки хліба.

День не підходить для кардинальних змін у житті.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 листопада 1605 року у Великій Британії розкрили Порохову змову. У 1895-му адвокат Джордж Селден отримав патент на автомобіль".