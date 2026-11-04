Live
  • Ср 04.11.2026
  • Харків  +6°С
  • USD 45.67
  • EUR 51.06

Патрульні показали евакуацію людей із обстріляної лікарні в Харкові

Події 09:16   04.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підпишіться на нас в Google
Патрульні показали евакуацію людей із обстріляної лікарні в Харкові

В облуправлінні Патрульної поліції опублікували відео, на якому показали евакуацію маломобільних пацієнтів із лікарні в Немишлянському районі Харкова. Її обстріляли росіяни напередодні вночі 3 листопада. 

Копи нагадали, що внаслідок «прильоту» було суттєво пошкоджено будівлю медустанови. Обійшлося без загиблих, але десятки людей постраждали. 

“Ми одними з перших прибули на місце влучання та спільно з іншими екстреними службами евакуювали маломобільних людей”, – написали в Патрульній поліції.

Нагадаємо, близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків.

Одне із влучань прийшлося по лікарні в Немишлянському районі. 226 пацієнтів лікарні довелося евакуювати до інших медзакладів. Було зафіксовано ворожий удар в перехід між корпусами одного з медичних закладів. Пошкоджено будівлю одного з медвідділень, скління вікон чотирьох багатоповерхових житлових будинків, десять легкових автомобілів, уточнив Синєгубов. Мер Ігор Терехов додав: у результаті “прильоту” вилетіли також понад тисячу вікон у лікарні та прилеглих багатоповерхівках. За інформацією Харківської облпрокуратури, постраждали 73 особи. Переважно у всіх – гостра реакція на стрес. За попередніми даними, по Харкову могли вдарити авіабомбою ФАБ-250 із модулем управління УМПК-5Р. Через обстріл були пошкоджені три медичні заклади та 17 багатоповерхівок Салтівського житлового масиву.

Під час спілкування із журналістами 3 листопада мер Ігор Терехов заявив, що роботу медичного закладу в Немишлянському районі планують відновити протягом кількох днів.

Читайте також: «Це були спеціальні «іскандери»: Терехов про удар по інфраструктурі Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Патрульні показали евакуацію людей із обстріляної лікарні в Харкові
Патрульні показали евакуацію людей із обстріляної лікарні в Харкові
04.11.2026, 09:16
Сьогодні 4 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 листопада 2026: яке свято та день в історії
04.11.2026, 06:00
В обленерго опублікували графіки відключення світла на 4 листопада
В обленерго опублікували графіки відключення світла на 4 листопада
04.11.2026, 07:29
Новини Харкова – головне 4 листопада: як минула ніч, затишшя на Купʼянщині
Новини Харкова – головне 4 листопада: як минула ніч, затишшя на Купʼянщині
04.11.2026, 08:50
«Це були спеціальні «іскандери» – Терехов про удар по інфраструктурі Харкова
«Це були спеціальні «іскандери» – Терехов про удар по інфраструктурі Харкова
03.11.2026, 22:45
«Мета – виживання»: як працює ферма в зоні евакуації під Старим Салтовом
«Мета – виживання»: як працює ферма в зоні евакуації під Старим Салтовом
03.11.2026, 16:00

Новини за темою:

03.11.2026
Терехов: пошкоджена 3 листопада лікарня у Харкові запрацює найближчими днями
03.11.2026
«Мета – виживання»: як працює ферма в зоні евакуації під Старим Салтовом
03.11.2026
«Ворог діяв підступно». Що пошкоджене у лікарні в Харкові після обстрілу
03.11.2026
Про новий удар по об’єкту енергетики в Харкові повідомив Гладких (відео)
03.11.2026
Зеленський: РФ подала сигнал у день виборів у США, випустивши 76 ракет


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Патрульні показали евакуацію людей із обстріляної лікарні в Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 09:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні Патрульної поліції опублікували відео, на якому показали евакуацію маломобільних пацієнтів із лікарні в Немишлянському районі Харкова.".