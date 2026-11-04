Патрульні показали евакуацію людей із обстріляної лікарні в Харкові

В облуправлінні Патрульної поліції опублікували відео, на якому показали евакуацію маломобільних пацієнтів із лікарні в Немишлянському районі Харкова. Її обстріляли росіяни напередодні вночі 3 листопада.

Копи нагадали, що внаслідок «прильоту» було суттєво пошкоджено будівлю медустанови. Обійшлося без загиблих, але десятки людей постраждали.

“Ми одними з перших прибули на місце влучання та спільно з іншими екстреними службами евакуювали маломобільних людей”, – написали в Патрульній поліції.

Нагадаємо, близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків.

Одне із влучань прийшлося по лікарні в Немишлянському районі. 226 пацієнтів лікарні довелося евакуювати до інших медзакладів. Було зафіксовано ворожий удар в перехід між корпусами одного з медичних закладів. Пошкоджено будівлю одного з медвідділень, скління вікон чотирьох багатоповерхових житлових будинків, десять легкових автомобілів, уточнив Синєгубов. Мер Ігор Терехов додав: у результаті “прильоту” вилетіли також понад тисячу вікон у лікарні та прилеглих багатоповерхівках. За інформацією Харківської облпрокуратури, постраждали 73 особи. Переважно у всіх – гостра реакція на стрес. За попередніми даними, по Харкову могли вдарити авіабомбою ФАБ-250 із модулем управління УМПК-5Р. Через обстріл були пошкоджені три медичні заклади та 17 багатоповерхівок Салтівського житлового масиву.

Під час спілкування із журналістами 3 листопада мер Ігор Терехов заявив, що роботу медичного закладу в Немишлянському районі планують відновити протягом кількох днів.