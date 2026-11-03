Терехов: пошкоджена 3 листопада лікарня у Харкові запрацює найближчими днями

Роботу медичної установи у Немишлянському районі, яка була пошкоджена внаслідок атаки росіян уночі 3 листопада, планують відновити протягом кількох днів.

Про це під час спілкування з журналістами заявив мер Ігор Терехов, повідомляє Харківська міськрада.

«Деяке обладнання було пошкоджене. Зараз перед нами стоїть завдання протягом двох-трьох днів відновити роботу принаймні одного з відділень і надавати там медичні послуги», – зазначив мер.

Мер повідомив, що росіяни завдали удару КАБом по приміщенню біля лікарні. З медзакладу евакуювали 236 пацієнтів і 31 працівника.

Нагадаємо, близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків.

Одне із влучань прийшлося по лікарні в Немишлянському районі. 226 пацієнтів лікарні довелося евакуювати до інших медзакладів. Було зафіксовано ворожий удар в перехід між корпусами одного з медичних закладів. Пошкоджено будівлю одного з медвідділень, скління вікон чотирьох багатоповерхових житлових будинків, десять легкових автомобілів, уточнив Синєгубов. Мер Ігор Терехов додав: у результаті “прильоту” вилетіли також понад тисячу вікон у лікарні та прилеглих багатоповерхівках. За інформацією Харківської облпрокуратури, постраждали 73 особи. Переважно у всіх – гостра реакція на стрес. За попередніми даними, по Харкову могли вдарити авіабомбою ФАБ-250 із модулем управління УМПК-5Р. Через обстріл були пошкоджені три медичні заклади та 17 багатоповерхівок Салтівського житлового масиву.

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