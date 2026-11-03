Про новий удар по об’єкту енергетики в Харкові повідомив Гладких (відео)

«Ситуація непроста» – так директор департаменту з надзвичайних ситуацій мерії Богдан Гладких описав наслідки ворожого комбінованого удару РФ по Харкову. За його словами, у місті спостерігаються проблеми з теплом, гарячою водою та світлом.

«Від ночі ворог завдає ударів по Харкову, це були комбіновані удари. Це ФАБ-250, який прилетів на територію нашого комунального закладу, це і дві ракети «Іскандер-М», які влучили по об’єкту теплозабезпечення і енергетики. І годину тому сталося ще одне влучання по об’єкту енергетики вже «бандеролью». Маємо наслідки: це і тимчасово припинене теплопостачання і гаряча вода, також перебої з електроенергією – введені графіки аварійних відключень.Тому зараз всі служби займаються усуванням наслідків обстрілів. Ситуація досить непроста», – зазначив Гладких в етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, близько 11:20 начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про ворожий удар в Індустріальному районі Харкова.