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Про новий удар по об’єкту енергетики в Харкові повідомив Гладких (відео)

Записано 12:59   03.11.2026
Вікторія Яковенко
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Про новий удар по об’єкту енергетики в Харкові повідомив Гладких (відео) Скриншот

«Ситуація непроста» – так директор департаменту з надзвичайних ситуацій мерії Богдан Гладких описав наслідки ворожого комбінованого удару РФ по Харкову. За його словами, у місті спостерігаються проблеми з теплом, гарячою водою та світлом.

«Від ночі ворог завдає ударів по Харкову, це були комбіновані удари. Це ФАБ-250, який прилетів на територію нашого комунального закладу, це і дві ракети «Іскандер-М», які влучили по об’єкту теплозабезпечення і енергетики. І годину тому сталося ще одне влучання по об’єкту енергетики вже «бандеролью». Маємо наслідки: це і тимчасово припинене теплопостачання і гаряча вода, також перебої з електроенергією – введені графіки аварійних відключень.Тому зараз всі служби займаються усуванням наслідків обстрілів. Ситуація досить непроста», – зазначив Гладких в етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, близько 11:20 начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про ворожий удар в Індустріальному районі Харкова.

Читайте також: Аварійні відключення світла на Харківщині: як курсує транспорт у місті

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 12:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Ситуація непроста» – так директор департаменту з надзвичайних ситуацій мерії Богдан Гладких описав наслідки ворожого комбінованого удару РФ по Харкову.".