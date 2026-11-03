«Ворог діяв підступно». Що пошкоджене у лікарні в Харкові після обстрілу

73 постраждалих внаслідок ворожого удару по медзакладу в Харкові отримали гостру реакцію на стрес, акубаротравми та осколкові поранення, уточнив директор департаменту з надзвичайних ситуацій мерії Богдан Гладких.

«Їхній стан – більш-менш задовільний, є люди в середньому стані важкості, вони переведені до інших медзакладів. По цьому влучанню хочу сказати, що ворог діяв підступно. Бо він стаціонарний, знаходилось на момент влучання понад 200 людей, це і кардіологічний корпус, де люди знаходяться після оперативного втручання, і, безпосередньо, ті люди, які проходять лікування, і люди поважного віку. Дивом у нас немає загиблих. По цьому «прильоту» понад 100 вікон вибуховою хвилею були пошкоджені, це і багатоквартирні будинки, які знаходяться навколо лікарні, і чотири корпуси самої лікарні. Зараз фахівці досліджують, але бачимо, що пошкоджене обладнання, і пошкоджені внутрішні перегородки. Дуже великий обсяг роботи», – розповів Гладких в етері нацмарафону.

Він додав: після удару окупанти не зупинились і продовжували випускати ракети.

«Під час проведення евакуації ворог запустив повторно крилаті ракети, які йшли, в тому числі, транзитом через Харківську область, тому була велика необхідність в першу чергу убезпечити людей», – зазначив Гладких.

За його словами, наразі усі служби працюють в режимі 24/7 та роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки цього обстрілу.

«Триває ще робота, обстеження і паралельно закриття контурів пошкоджених будинків і лікарні», – підсумував Гладких.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків.

Одне із влучань прийшлося по лікарні в Немишлянському районі. 226 пацієнтів лікарні довелося евакуювати до інших медзакладів. Було зафіксовано ворожий удар в перехід між корпусами одного з медичних закладів. Пошкоджено будівлю одного з медвідділень, скління вікон чотирьох багатоповерхових житлових будинків, десять легкових автомобілів, уточнив Синєгубов. Мер Ігор Терехов додав: у результаті “прильоту” вилетіли також понад тисячу вікон у лікарні та прилеглих багатоповерхівках. За інформацією Харківської облпрокуратури, постраждали 73 особи. Переважно у всіх – гостра реакція на стрес. За попередніми даними, по Харкову могли вдарити авіабомбою ФАБ-250 із модулем управління УМПК-5Р.