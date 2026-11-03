Через удар по лікарні в Харкові евакуювали 226 пацієнтів, 62 постраждалих

Ворог почав обстрілювати Харків балістичними та авіаційними ракетами близько 03:20. Одне з влучань прийшлося по лікарні в Немишлянському районі.

Станом на ранок 3 листопада відомо про 62 постраждалих, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Крім цього, 226 пацієнтів лікарні довелося евакуювати до інших медзакладів.

“Було зафіксовано ворожий удар в перехід між корпусами одного з медичних закладів. Пошкоджено будівлю одного з медвідділень, скління вікон чотирьох багатоповерхових житлових будинків, десять легкових автомобілів“, – уточнив Синєгубов.

Мер Ігор Терехов додав: у результаті “прильоту” вилетіли також понад тисячу вікон у лікарні та прилеглих багатоповерхівках. Профільні служби продовжують працювати на місцях ударів.

Нагадаємо, близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків.