Сьогодні 2 листопада 2026: яке свято та день в історії

2 листопада 1938 року відбувся Перший Віденський арбітраж. У тому ж році харків’янка Валентина Гризодубова стала першою жінкою, якій надали звання Героя СРСР. У 1708-му сталася Батуринська трагедія. У 1960-му винесли вердикт “Суду над леді Чаттерлей” у Лондоні. У 2000-му в лісі біля Таращі на Київщині виявили тіло Георгія Гонгадзе.

Свята та пам’ятні дати 2 листопада

2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Перший понеділок листопада – це День “Розфарбуй світ у помаранчевий”.

Також сьогодні: День динамічної нешкідливості, римо-католицька церква відзначає День усіх померлих вірних.

Відео створене з використанням ШІ

2 листопада в історії

2 листопада 1708 року сталася Батуринська трагедія. Московський цар Петро I вирішив помститися гетьманові України Івану Мазепі за союз зі Швецією проти московитів. Докладніше.

2 листопада 1917 року в Києві розпочав роботу III Всеукраїнський військовий з’їзд. На ньому зібралося понад 3000 делегатів, які представляли близько 3 млн українських військових. Докладніше.

2 листопада 1938 року харків’янка Валентина Гризодубова стала першою жінкою, яка отримала звання Героя Радянського Союзу. Докладніше.

2 листопада 1938 року відбувся Перший Віденський арбітраж, за підсумками якого Угорщина анексувала південну Словаччину та західну частину Карпатської України. Докладніше.

2 листопада 1956 року під час Угорського повстання уряд країни заявив про вихід Угорщини з Варшавського договору. Докладніше.

2 листопада 1960 року суд присяжних у Лондоні виніс виправдувальний вердикт у справі “R v Penguin Books Ltd”, також відомій як “Суд над леді Чаттерлей”. Проти видавництва “Penguin Books” порушили кримінальну справу через публікацію “непристойної літератури”, а саме – повної версії роману Девіда Лоуренса “Коханець леді Чаттерлей”. Книга розповідає про роман між дружиною паралізованого заможного землевласника та єгерем його маєтку. Текст дійсно містить багато сцен сексуального характеру. “Суд над леді Чаттерлей” став знаковим і увійшов в історію через те, що на ньому вперше випробували роботу нового британського законодавства – і змусили його працювати на користь літератури, а не проти неї.

У 1959 році в країні ухвалили Закон про непристойні публікації. Попри назву, насправді він дещо пом’якшував судову практику, яка існувала раніше, у сфері цензури та дотримання суспільної моралі. До 1959 року видання могли заборонити та знищити весь тираж через будь-який “непристойний” епізод (тобто, за чинним визначенням, такий, який міг “розбещувати та псувати” тих, хто міг із ним ознайомитися). Тому багато книг, які мали реальну літературну цінність, були або знищені, або просто не опубліковані. У видавців ще на етапі підготовки “непристойної публікації” виникали суттєві проблеми, тож часто вони за перших сумнівів відмовлялися від співпраці з авторами. Конкретно проти творчості Девіда Лоуренса у Великій Британії розгорнули цілу кампанію.

“Керівник державного обвинувачення та поліція десятиліттями вели боротьбу з творчістю Лоуренса, спалюючи його роман 1915 року “Веселка”, перехоплюючи його пошту, щоб конфіскувати його вірші та здійснюючи набіг на виставку його картин”, – зазначає видавництво Penguin Books.

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Закон 1959 року був спрямований, з одного боку, на посилення боротьби з порнографією. З іншого – на упорядкування процесу та надання можливості публікувати книги, котрі мають літературну цінність, попри певні “непристойні сцени”. Тобто за новим законом видавець мав право доводити в суді, що публікація книги виправдана суспільним інтересом.

І першою такою справою став саме “Суд над леді Чаттерлей”. Роман Лоуренса без купюр Penguin Books надрукував у серпні 1960 року тиражем у 200 тисяч екземплярів.

“Публікація “Коханця леді Чаттерлей” була провокацією з боку Penguin, щоб перевірити новий закон через 30 років після смерті Лоуренса”, – зізнаються у видавництві.

І провокація вдалася: влада кинулася переслідувати видавництво. Адвокати Penguin зібрали десятки літературних та інших експертів для захисту книги у суді.

“Це було змагання між майбутнім і минулим, між прогресом і застоєм. Хоча Закон про непристойні публікації фактично був лібералізацією закону – раніше не було захисту літературних цінностей – він все одно застарів, щойно його було прийнято”, – зазначають у Penguin.

Після заслуховування звинувачення та захисту присяжні за три години ухвалили рішення на користь видавців. Можна сказати, “леді Чаттерлей” виправдали. Уже за місяць після цього у Великій Британії ця книга розійшлася тиражем у два мільйони екземплярів. Падчерка Лоуренса, Барбара Барр, коментуючи наслідки цього суду, сказала: “У мене таке відчуття, ніби відчинилися вікно, і свіже повітря подуло крізь Англію”. Зміни у сфері літератури та книговидання дійсно були значними: цензура та показове пуританство поступово відступали.

2 листопада 2000 року в лісі біля Таращі на Київщині виявили тіло без голови. На той момент уже півтора місяця в Україні розшукували зниклого засновника “Української правди” Георгія Гонгадзе. Докладніше.

Церковне свято

2 листопада Акиндина, Пигасiя, Афонiя, Єлпидифора, Анемподиста та iнших з ними. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо галки влаштували пташиний “базар”, то погода найближчим часом буде гарною.

Якщо сніг випав на суху землю, то буде тепло.

Що не можна робити 2 листопада

Не можна лінуватися.

Не можна лаятися та сваритися.