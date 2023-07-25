Сьогодні 25 липня: яке свято та день в історії

25 липня рік тому армія РФ завдала масованого удару по Чугуївщині, зруйнувавши Будинок культури, підвал якого використовували як укриття. 1978-го у Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті ЕКЗ. 1943-го пав фашистський режим Муссоліні в Італії. А 1687 року Івана Мазепу обрали гетьманом України.

Свята та пам’ятні дати 25 липня

25 липня під егідою ООН проходить Всесвітній день запобігання утопленням.

У світі також День зубного техніка.

25 липня в історії

25 липня 1261 року грецькі війська імператора Михайла VIII Палеолога без бою зайняли Константинополь. Так було повалено засновану хрестоносцями Латинську імперію та відновлено Візантію. Латинська імперія проіснувала менше 60 років – після того, як учасники IV Хрестового походу взяли Константинополь штурмом, пограбували та підпалили. Цілком зрозуміло, що популярності в місцевого населення “католицькі загарбники” не мали. Підтримка населення була цілком на боці імператора Нікейської імперії Михайла Палеолога та грецького полководця Алексія Стратегопулоса. Поклавши край Латинській імперії, Палеолог заявив про відновлення Візантійської.

15 серпня Михайло вступив до Константинополя і був проголошений імператором у Соборі святої Софії. Однак його династія стала останньою в імперії та не змогла відродити її велич. Поступово Візантія занепадала під натиском турків, які остаточно захопили Константинополь у 1453 році.

25 липня 1547 року королем Франції коронували Генріха II Валуа. Доля цього короля складалася дуже непросто. Його батько Франциск I зазнав тяжкої поразки в битві при Павії в 1525 році. Він опинився у полоні іспанського короля. А згідно з Мадридською угодою 1526 року, його звільнили – в обмін на двох синів. З цього моменту Генріх та його старший брат дофін Франциск стали заручниками в іспанців. Вони пробули в полоні чотири роки. Потім за королівських спадкоємців внесли величезний викуп.

Після повернення до Франції батько віддав Генріха на виховання дружині великого сенешаля Нормандії Діані де Брезе (відомішій у історії за дівочим прізвищем – Діана де Пуатьє). Вона була старша за хлопця на 20 років, проте поступово між ними виникли стосунки, які розвинулися після смерті чоловіка Діани та тривали все життя. Діана, яка отримала від короля титул герцогині Валентинуа, впливала на рішення короля протягом усього часу його правління.

Це викликало надзвичайну злість законної дружини Генріха – Катерини Медічі. Після смертельного поранення короля на лицарському турнірі (коли Генріх був ще живий) Катерина наказала Діані покинути Париж, віддавши коштовності, подаровані їй Генріхом. Діана ж заявила: “Поки в мене є король, я хочу, щоб мої вороги знали: навіть якщо короля не буде, я нікого не побоюсь”. Вона повернула скриньку з коштовностями лише наступного дня після смерті Генріха II. А на престол зійшов син Генріха та Катерини Франциск II. Надалі королями стали ще два сини – Карл IX і Генріх III. Жоден з них залишив спадкоємців, отже зі смертю Генріха III династія Валуа на престолі перервалася.

25 липня 1687 року Івана Мазепу обрали гетьманом України. Хоча раніше Мазепа зробив вражаючу кар’єру, гетьманом він став у результаті перевороту.

Мазепа був сином наказного полковника Білоцерківського полку Стефана-Адама Мазепи та шляхтички Марини Мокієвської. Здобув відмінну освіту в Києво-Могилянській колегії, протягом життя опанував вісім мов. Кар’єру починав при дворі короля Речі Посполитої Яна II Казимира. Був спочатку королівським пажом. У цей час побував для підвищення якості освіти за кордоном – у Німеччині, Франції, Італії. До Гетьманщини прибув уперше як гонець короля до гетьмана Павла Тетері у 1663 році. Протягом 1662–1669-го здійснював дипломатичні місії за дорученням польського короля. А 1669-го повернувся до Гетьманщини остаточно. На початку вступив на службу до правобережного гетьмана Петра Дорошенка. Спочатку був командиром гетьманської гвардії, згодом виконував обов’язки генерального писаря. Брав участь у війні Дорошенка як союзника Османської імперії проти Речі Посполитої. На Лівобережній Україні опинився, потрапивши в полон до козаків під час поїздки до Криму та Османської імперії. Врятував Мазепу кошовий отаман Іван Сірко. Згодом під тиском московського уряду Сірко відправив Мазепу до Батурина – до лівобережного гетьмана Івана Самойловича. Поступово він став довіреною особою Самойловича та за його дорученнями, починаючи з 1676 року, їздив із дипломатичними місіями до Москви. Там “зробив знайомства”, які надалі зіграли роль у його обранні гетьманом.

Самойлович став невигідним Москві, коли почав відкрито виступати проти Вічного миру, що закріпив поділ України на Лівобережну та Правобережну Але остаточно підтримку Московії він втратив через невдалий похід війська Василя Голіцина проти Кримського ханства. Козаки брали участь у поході, хоч і не були його ключовою військовою силою. Але коли Голіцину знадобився “цап-відбувайло” після відступу, їм “призначили” Самойловича. У таких умовах було організовано виступ старшини проти Самойловича. 7 липня старшина подала донос на гетьмана, звинувативши його у таємних стосунках із кримським ханом та військовій зраді. Голіцин повідомив про це до Москви, а звідти 22 липня надійшов дозвіл усунути Самойловича від гетьманства. 23 липня Самойловича усунули та заарештували разом із сином Яковом та деякими прихильниками. Декількома днями пізніше заарештували й старшого сина гетьмана Григорія Самойловича. А 25 липня в Коломаку скликано військову раду, під час якої гетьманом обрали Івана Мазепу.

25 липня 1942 року німецька окупаційна адміністрація завершила грошову реформу на території України. Було запроваджено надруковані в Берліні українські карбованці. Обмін валюти здійснювали один до одного – за 1 рубль – 1 карбованець.

25 липня 1943 року в Італії більшістю голосів на засіданні Великої фашистської ради (вищого органу влади в країні за Конституцією) вирішили усунути від влади Беніто Муссоліні.

Його також заарештували за наказом короля. За кілька місяців німці визволили союзника, під нього створили республіканську фашистську державу (Італійську соціальну республіку) на півночі Італії. Цей уряд уже був відверто маріонетковим – під захистом Вермахту. А 25 квітня 1945 року Комітет Національного Визволення (керівництво партизанського руху в Італії) ухвалив рішення про арешт і страту Муссоліні. Його захопили 26 квітня під час спроби пройти партизанський кордон – разом із коханкою Кларою Петаччі. 28 квітня їх розстріляли. А тіла страчених доставили вантажівкою до Мілана, де наступного дня вивісили на Piazzale Loreto разом із тілами інших фашистів. Після цього тіло Муссоліні перевезли до Предаппіо та поховали у фамільній каплиці.

25 липня 1978 року у Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення. Нею стала дочка подружжя Леслі та Джона Брауна – Луїза.

До цього протягом дев’яти років пара безрезультатно лікувалася від безпліддя через непрохідність маткових труб у Леслі. Авторами технології, яка дала життя Луїзі, стали гінеколог Роберт Едвардс та ембріолог Патрік Стептоу. Едвардс був співробітником Кембриджського університету. Свої дослідження він розпочав ще 1960 року. Перше запліднення спробував здійснити 1975-го, але вагітність виявилася позаматковою. За наступні три роки дослідникам вдалося здійснити медичне диво, завдяки якому багато сімейних пар зараз можуть мати дітей.

25 липня 2022 року армія РФ завдала масованого удару по Чугуївщині. По району прилетіло 12 ракет. У тому числі повністю зруйновано будинок культури, підвал якого використовували як укриття місцеві жителі. На той момент у підвалі було семеро людей. Чотирьох витягли з-під завалів. Тіла ще трьох шукали дві доби. 26 липня з-під завалів витягли тіла 30-річної жінки та 36-річного чоловіка. 27 липня – 83-річної жінки. Загиблий чоловік – місцевий волонтер Сардор Хакімов.

Разом із братом Мансуром Сардор Хакімов волонтерів – вони готували їжу. Разом вони були й у підвалі будинку культури. Мансура витягли з-під завалів за кілька годин після обстрілу – живим і майже неушкодженим.

Церковне свято 25 липня

25 липня православні вшановують пам’ять мучеників Прокла та Іларiя. Вони жили в селищі Каліпта поблизу Анкіри. Постраждали під час гонінь на християн, влаштованих імператором Траяном. Першим заарештували Прокла. На суді він заявив, що є християнином і відмовився принести жертву язичницьким богам. А під час тортур передрік співправителю Траяна Максиму, що незабаром той сам буде змушений сповідати Христа. Мученика змусили бігти за колісницею правителя, що прямував до села Каліпт. Знемагаючи в дорозі, святий Прокл молився, щоб Бог зупинив колісницю. І колісниця зупинилася – жодні сили не могли її зрушити. Сановник, що сидів у ній, залишався нерухомим доти, доки, на вимогу мученика, не написав своєю рукою хартію зі сповіданням Христа. Тільки після цього колісниця з правителем змогла продовжити шлях. Проте це не зупинило язичника. Він наказав вивести Прокла в місто, прив’язати до стовпа та розстріляти з луків. Дорогою до місця вбивства мученика та воїнів, що його супроводжували, зустрів племінник святого Прокла Іларій. Він зі сльозами обійняв дядька-мученика та також заявив, що є християнином. Тож його кинули до в’язниці. Прокл загинув, розстріляний із луків. А Іларію зв’язали руки та ноги й тягли містом, а потім обезголовили. Християни поховали Прокла та Іларія в одній могилі.

Народні прикмети

Якщо день сонячний, то осінь буде теплою, а якщо дощовий, то дощовою.

Бджоли голосно дзижчать – до сильної спеки.

Що не можна робити 25 липня

Не можна виходити на вулицю вночі.

Краще не палити багаття – день вважається пожежонебезпечним.