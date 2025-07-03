Чоловік обкрадав кондиціонери у Харкові – йому загрожує до 8 років за ґратами

Поліціянти упіймали чоловіка, який розбирав зовнішні блоки кондиціонерів у Харкові, повідомляє Нацполіція.

Аби знайти гроші на власні потреби, 44-річний харківʼянин, судимий із випробувальним строком, демонтував зовнішні блоки спліт-систем і вилучав з них мідні елементи, які збував у пунктах приймання металобрухту.

Слідчі довели причетність фігуранта до трьох фактів крадіжок. Загальні збитки складають понад 33 тисячі гривень.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру крадіжці. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.