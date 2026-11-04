Live
  • Ср 04.11.2026
  • Харків  +3°С
  • USD 45.67
  • EUR 51.06

Вибив хвіртку і заліз у будинок: злодія зловили просто під час крадіжки

Події 17:24   04.11.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
Вибив хвіртку і заліз у будинок: злодія зловили просто під час крадіжки

На Харківщині 30-річний чоловік намагався вкрасти із приватного будинку ювелірні прикраси на 27 тисяч гривень, повідомили в облуправлінні поліції.

Це сталося у селищі Савинці 2 жовтня. У поліції кажуть – щоб потрапити до будинку, чоловік близько 5:00 вибив дерев’яну хвіртку у двір. Двері в сам будинок виявилися незачиненими. Звідти він спробував винести три золоті каблучки та срібну підвіску загальною вартістю близько 27 тисяч гривень.

крадіжка у Савинцях

Проте втекти з прикрасами він не встиг – його виявили та зупинили поліцейські прямо на місці події.

Тепер чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (замах на злодійство) КК України.

крадіжка у Савинцях

Читайте також: Ворог атакував медустанову та дах багатоповерхівки у Харкові (доповнено)

Нагадаємо, колишнього інспектора тренінгового центру поліції Харківщини засудили до семи років ув’язнення з конфіскацією майна за збут наркотиків. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Як харківський “Буфет” залучив до роботи робота – історія успіху від айтівців
Як харківський “Буфет” залучив до роботи робота – історія успіху від айтівців
04.11.2026, 18:55
Новини Харкова – головне 4 листопада: удари по місту, ситуація зі світлом
Новини Харкова – головне 4 листопада: удари по місту, ситуація зі світлом
04.11.2026, 18:13
Ворог атакував медзаклад і дах багатоповерхівки в Харкові (доповнено)
Ворог атакував медзаклад і дах багатоповерхівки в Харкові (доповнено)
04.11.2026, 15:51
Кілька трамваїв змінять маршрути у Харкові 5 листопада: як курсуватимуть
Кілька трамваїв змінять маршрути у Харкові 5 листопада: як курсуватимуть
04.11.2026, 16:41
Що зі світлом: на Харківщині – аварійні відключення, коли повернуть графіки
Що зі світлом: на Харківщині – аварійні відключення, коли повернуть графіки
04.11.2026, 12:32
“Прильоти” в Харкові: постраждала жінка, є руйнування (доповнено)
“Прильоти” в Харкові: постраждала жінка, є руйнування (доповнено)
04.11.2026, 11:35

Новини за темою:

30.10.2026
У крадіжці 2 млн гривень з банківського рахунку підозрюють раніше засудженого
23.10.2026
Вкрав на пляжі гаджети: 34-річному відпочивальнику загрожує 8 років
20.10.2026
Попросив подзвонити і вкрав 80 тисяч: чоловіку в Харкові вручили підозру
25.09.2026
Зламував автівки й обкрадав їх: у Харкові серійному крадієві вручили підозру
02.09.2026
Путін набрехав про Козачу Лопань, цілодобові тривоги – підсумки 2 вересня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вибив хвіртку і заліз у будинок: злодія зловили просто під час крадіжки», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 17:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 30-річний чоловік намагався вкрасти із приватного будинку ювелірні прикраси на 27 тисяч гривень, повідомили в облуправлінні поліції.".