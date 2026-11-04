Вибив хвіртку і заліз у будинок: злодія зловили просто під час крадіжки

На Харківщині 30-річний чоловік намагався вкрасти із приватного будинку ювелірні прикраси на 27 тисяч гривень, повідомили в облуправлінні поліції.

Це сталося у селищі Савинці 2 жовтня. У поліції кажуть – щоб потрапити до будинку, чоловік близько 5:00 вибив дерев’яну хвіртку у двір. Двері в сам будинок виявилися незачиненими. Звідти він спробував винести три золоті каблучки та срібну підвіску загальною вартістю близько 27 тисяч гривень.

Проте втекти з прикрасами він не встиг – його виявили та зупинили поліцейські прямо на місці події.

Тепер чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (замах на злодійство) КК України.

Нагадаємо, колишнього інспектора тренінгового центру поліції Харківщини засудили до семи років ув’язнення з конфіскацією майна за збут наркотиків. Апеляційний суд залишив вирок без змін.