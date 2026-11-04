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Терапевта та працівника супермаркету судитимуть у Харкові: у чому звинувачують

Події 18:02   04.11.2026
Тетяна Литвіна
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Терапевта та працівника супермаркету судитимуть у Харкові: у чому звинувачують

Двох харків’ян судитимуть за звинуваченням у роботі на російські спецслужби. Їх звинувачують у стеженні за Силами оборони та спробі підірвати військовий автомобіль. 

Як повідомили в обласній прокуратурі, восени 2025 року російські спецслужби завербували через Telegram мешканця Харкова, який працював в одному із супермаркетів. До агентурної діяльності він залучив знайомого лікаря-терапевта однієї із міських поліклінік.

Чоловіки збирали відомості про місця дислокації українських військових та техніки Сил оборони у Харкові та передмісті та передавали їх представникам Росії. Координаційний центр російських спецслужб розміщувався у Білгороді. Для конспірації харків’яни користувалися окремими телефонами та постійно видаляли листування.

суд над терапевтом Харків

Крім того, вони готували підрив автомобіля українських військових. Для цього отримали три саморобні вибухові пристрої, які зберігали вдома. Під час відеозв’язку з куратором перевірили їхню справність, а для маскування вибухівки придбали упаковки з-під соку. Навесні 2026 року чоловіки обрали автомобіль військових, припаркований поблизу житлового будинку. Вони погодили ціль, перевірили наявність камер спостереження та спланували встановлення вибухового пристрою“, – розповіли у прокуратурі.

Проте вибуху не сталося. 10 квітня 2026 року обох чоловіків затримали, вони перебувають під вартою. Їх судитимуть за кількома статтями КК України:

  • держзрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111);
  • підготовка до вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258);
  • зберігання та носіння вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, скоєних за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).

Обвинувальний акт уже в Салтівському районному суді Харкова.

Обом загрожує довічне позбавлення волі.

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Нагадаємо, 15 років за ґратами отримав російський шпигун, який працював в Укртелекомі. Чоловік працював у керівництві “Укртелекому” та “зливав” ФСБ закриті дані про стаціонарний зв’язок у ЗСУ.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 18:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох харків’ян судитимуть за звинуваченням у роботі на російські спецслужби. Їх звинувачують у стеженні за Силами оборони та спробі підірвати військове авто. ".