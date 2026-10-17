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За теракт у Харкові чоловіку обіцяли $10 тисяч: справа вже у суді

Суспільство 14:42   17.10.2026
Вікторія Яковенко
За теракт у Харкові чоловіку обіцяли $10 тисяч: справа вже у суді

Правоохоронці передали до суду справу 35-річного жителя Світловодська Кіровоградської області. За даними слідства, він планував вчинити теракт у Харкові.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: у травні фігурант шукав легкі заробітки і таким чином через мережу «Телеграм» встановив контакт із «роботодавцем». Завдання полягало у вчиненні терористичного акту в Харкові. За це йому обіцяли близько 10 тис. доларів.

«Отримавши вказівки, він вирушив до Харкова, орендував там квартиру та розпочав підготовку. За інструкціями замовника обвинувачений придбав необхідні компоненти та в домашніх умовах виготовив близько 12 кг небезпечної вибухової речовини, яка містила триперекис ацетон. Надалі він мав зібрати повноцінну бомбу з можливістю дистанційного підриву за допомогою мобільного телефону», – встановило слідство.

Однак довести свій задум до кінця фігурант не встиг — на початку червня правоохоронці провели обшук у нього вдома, де виявили та вилучили вибухову речовину. Чоловіка затримали.

Йому інкримінують готування до вчинення терористичного акту та незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин. У прокуратурі кажуть, що фігурант щиро розкаявся та активно сприяв слідству.

мужчина готовил теракт в Харькове

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Харкові безробітного чоловіка, який, за даними слідства виявився агентом ГРУ та готував схрони з вибухівкою для терактів в обласному центрі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2026 в 14:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали до суду справу 35-річного жителя Світловодська Кіровоградської області. За даними слідства, він планував вчинити теракт у Харкові.".