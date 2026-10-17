Росіяни завдали одного з найбільших ударів по енергетиці – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня повідомив, що напередодні армія РФ атакувала понад 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України. Удари були і по Харківщині.

«Напередодні росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці. Тривають відновлювальні роботи. Найбільш складна ситуація була в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті й Нетішині. Удари були також по енергетиці Харківщини, Київської області, Дніпровщини та інших областей. Росіяни масштабували свою антиенергетичну операцію і намагаються максимально розпорошити наші резерви та відновлювальну спроможність», – зазначив президент.

За його даними, з 19:00 16 числа по 07:00 17 жовтня були застосовані більш ніж 320 реактивних і бензинових «шахедів», також баражуючі боєприпаси, крилаті та балістичні ракети.

«І хоч значну частину нашим воїнам вдається збивати, але масовість і безперервність російських ударів – і саме по енергетиці – має, на жаль, багато негативних наслідків. Важливо, що вже підготовлені нові пакети підтримки для України від наших європейських партнерів. Я вдячний їм за це. І важливо, щоб також усі в Америці бачили, що насправді відбувається. У час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, в Америці було, на жаль, ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни. Цей закон міг – і ще може! – дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення», – додав Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський