«Іди до банку»: як справа про шахрайство стала довгобудом у Харкові
13 листопада 2026 року прокуратура Києва повідомила про підозру в шахрайстві езотерику Богдану Оріщенку, відомому як «маг Веліар». Він обіцяв вилікувати семирічну дитину з Харківщини за допомогою «магічних» обрядів за 60 000 гривень, встановило слідство. «Мага» не врятували від кримінального переслідування навіть відзнака «Гордість і слава України» з вітальним листом за підписом голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.
Натомість у Харкові вже три роки не можуть розслідувати і поставити крапку у подібному злочині, де «провидиця» Любов Д. і «монах» Арсеній Д. отримали за свої послуги понад мільйон гривень. Чи можливо в Україні відправити «магічних шахраїв» за ґрати та що цьому заважає – розбирався «Об’єктив».
«Захворієш на рак, якщо не заплатиш»
37-річна харків’янка Наталя (ім’я потерпілої змінено на її прохання) взяла пів мільйона гривень у борг, аби задобрити пару «провидців».
Тоді я часто хворіла, пригадує 2020 рік Наталя. І зізнається, що близько сприймала критику від оточуючих про особисте життя, яке у 31 рік не склалося.
«Я відгукнулась на незнайому сторис в інстаграмі, де обіцяли розв’язати проблеми в родині. Написала, що не можу забути одного хлопця. Та жінка, яка назвалася Ольгою, одразу сказала, що в неї обмаль часу і попросила номер телефона. Наступного дня вона мені зателефонувала та заявила, що я захворію на рак, якщо не заплачу церквам. Потім вона мені знову подзвонила та вже сказала, що хлопцеві пороблено, його причарували, але він моя доля, мені без нього не обійтись. Тому мого колишнього хлопця терміново потрібно рятувати», – розповідає Наталя.
Для авторитетності ворожка назвалася й учасницею «Битви екстрасенсів», і білим магом. А порятунок полягав у тім, щоб купувати за тисячі гривень особливі свічки в монахів, які нібито привезли зі Святої землі, та перераховувати кошти монастирям. Що Наталя і робила. Згодом «Ольга» (з’ясувалося, що це не єдиний публічний псевдонім «провидиці» Любові Д., яка називалася ще Оленою, Людмилою, Міленою) дод’єднала до роботи із клієнткою свого чоловіка Арсенія Д., який позиціював себе як монах.
Прайс за «обряди» весь час зростав, і згодом у потерпілої скінчилися гроші. Як видно зі скринів листування в месенжері, «провидиця» відправила жінку по позику, написавши: «Іди до банку». Зрештою борг перед банком сягнув 500 тисяч гривень.
«Я вірила, бо думала, що кошти йдуть монахам, що монахи – чесні люди. А ще «Ольга» казала: якщо «все» припинити, я різко збожеволію», – пояснює потерпіла.
Так «провидці» 1,5 року успішно тягнули з Наталі гроші. Прозріння наступило, коли вона виявила «Ольгу» під іншими іменами в соціальних мережах. Зрозумівши, що її надурили, жінка почала вимагати, аби «провидиця» із «монахом» повернули кошти. Не отримавши їх, звернулася до поліції.
Слідчий повернув усі гроші та банківські картки фігурантам
Ці «провидці», до яких звернулася Наталя, це подружжя ромів, що мешкають у центрі Харкова, каже перший адвокат потерпілої Валерій Сонько. У випадку його колишньої клієнтки ситуація дуже швидко перейшла від обіцянок поліпшити життя до погроз, якщо вона не принесе гроші.
«Шахраї завжди находять слабкі місця людини, якщо вона морально нестійка. І це якраз моя клієнтка – її легко переконати. А коли це ще переходить у психологічний тиск, погрози, і поготів, – розповідає Валерій Сонько. – Чоловік гадалки називав себе київським монахом на ім’я «святий отець Арсеній», який нібито у келії живе та з неї не виходить. Що йому свічки привозять з Ізраїлю по 2000 євро кожна. І ця нещасна залякана набрала кредитів по банках, позичала гроші в родичів, у кого могла і не могла – загалом на понад 1 мільйон гривень вийшло – половина готівкою, інша через банківські перекази».
Після звернення до поліції правоохоронці провели в подружжя обшук у рамках кримінального провадження за статтею «Шахрайство» – і вилучили у них сотні тисяч гривень та сім банківських карток. Але невдовзі, за кілька тижнів, слідчий Д. Ткаліч повернув їх фігурантам.
«Усе повернули під якісь розписки. Жодних перевірок. Яка ціль була, щоб провести обшук, вилучити кошти, а потім одразу повернути їх? Банківські карти, SIM-карти без опрацювання, без експертиз. Зазвичай, такої практики немає, щоб речові докази повертали до завершення слідства», – пояснює Валерій Сонько.
Він одразу порадив клієнтці звернутися до ДБР, яке контролює діяльність слідчих.
«ДБР відмовило мені в порушені справи, але ми домоглися цього через Полтавський районний суд, зобов’язали їх внести відомості до ЄРДР – і ДБР завело справу. Але не повністю, бо я хотів довести зловживання і недбалість, які полягали, на мою думку, у знищенні документів, добутих у процесі кримінального провадження», – розповів адвокат.
Слідчий тричі закривав справу про шахрайство – і суд тричі її поновлював
А за якийсь час слідчий Ткаліч взагалі закрив кримінальну справу – за відсутністю складу злочину.
Для адвоката Сонько та його клієнтки це стало наче грім серед ясного неба. Адже на руках у слідства були документальні докази шахрайства – жінка лише банківськими переводами перерахувала близько 500 тисяч гривень.
Тож потерпіла звернулася до суду. І слідчий суддя А.Скотар скасував постанову про закриття кримінального провадження і поновив справу. В ухвалі про поновлення справи суддя надав рекомендації, які слідчий мав обов’язково виконати, аби розплутати справу та довести її до судового розгляду. З ухвали з’ясувалося, що слідчий не встановив, чи мала Любов Д. право надавати послуги, для отримання яких до неї звернулася потерпіла. Не перевірив слідчий її поїздки до Ізраїлю, купівлю вартісних свічок, звернення до монахів – чи було усе це взагалі. Також вилучені у фігурантів мобільні телефони не дослідили експерти, а саме це дало б змогу встановити повний перелік «послуг», які надає Любов Д. та коло осіб, яким їх надавали. Також правоохоронець не вивчив спосіб життя та джерело отримання доходу подружжя Д.
Зрештою, слідчий Ткаліч тричі закривав цю кримінальну справу. І слідчі судді, усі різні, так само тричі скасовували його рішення та поновлювали кримінальне провадження. І так само тричі писали рекомендації в ухвалі, які слідчий мав виконати.
Адвокат потерпілої навіть намагався зробити відвід слідчому, котрий раз на рік закривав справу. Але захиснику в цьому відмовили.
«Це – типове шахрайство»
Цю справу легко було б розплутати, довести до суду та виграти, впевнений адвокат Сонько.
«По-перше, передача коштів від клієнтки до «провидиці» була задокументована банківськими виписками. Підстава? Бо були погрози щодо захворювання. По-друге, мені стало цікаво (бо таке було вперше в моїй практиці), як проходять подібні справи взагалі в Україні. Шахрайство дійсно важко довести. Але я знайшов цікаву справу у Вінниці, свіжу, до речі. Слідчі довели її до суду, і суд дав обвинуваченій значний строк за шахрайство, де за послуги передавали готівку і золото. Спробуй доведи ту передачу! У нашій же справі передача коштів проходила через банківські установи», – зазначив Валерій Сонько.
Поділяє його думку і теперішній захисник постраждалої Артур Асоян, який 13 років працював слідчим. Справу він називає «чистим шахрайством». А в тому, що відбувається із регулярним закриттям справи, підозрює корупційну складову.
«Зрозуміло, що вони максимально намагаються закрити цю справу», – резюмує адвокат Асоян.
У справі змінили слідчого
МГ «Об’єктив» звернувся до ДБР за коментарем щодо розслідування, яке там розпочали через діяльність харківського слідчого.
«Інформуємо, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62025170020003723 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України», – повідомили нам у ДБР, відмовившись від подальших коментарів на підставі таємниці слідства.
До ГУ Нацполіції Харківської області кореспондентка «Об’єктива» також звернулася із запитанням: що ж зрештою заважає розслідувати справу і чому слідчий кілька разів її закривав?
У Нацполіції нагадали, що рішення закрити будь-яку справу погоджують із прокуратурою. І повідомили, що перевіряли діяльність слідчого після скарги потерпілої.
«Слід зазначити, що законність і обґрунтованість прийнятого слідчим Ткалічем Д.О. 02.06.2026 процесуального рішення про закриття кримінального провадження No 12023221170001392 перевірялись процесуальним керівником у відповідності до вимог Кримінального процесуального законодавства України та скасовано не було», – зазначили в Нацполіції.
І додали: відтепер у справі – новий слідчий.
«Станом на теперішній час постановою керівника органу досудового розслідування проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні No 12023221170001392 доручено слідчому СВ Харківського РУП No 2 ГУНП в Харківській області Винник В.С.», – йдеться у відповіді на наш офіційний запит.
Про ці зміни навіть адвокат потерпілої довідався від журналістки МГ «Об’єктив». Ми продовжимо слідкувати за розслідуванням цієї справи та готові надати всім учасникам право прокоментувати свою позицію.