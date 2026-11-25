Проблеми зі світлом в Харкові: що з транспортом, дані обленерго (доповнено)

Як полярний вихор та Ель-Ніньйо можуть вплинути на зиму в Харкові та області

Якою буде зима на Харківщині? Арктичний холод, “гойдалки” та сніг під питанням

«Я все ще тут» – український комбат відповів Путіну з Куп’янська-Вузлового 📹

Якщо вам цікава новина: ««Іди до банку»: як справа про шахрайство стала довгобудом у Харкові», то перегляньте більше у розділі Інтерв'ю на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

• Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:

• Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;

• Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті

• Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2026 в 17:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 листопада 2026 року прокуратура Києва повідомила про підозру в шахрайстві езотерику Богдану Оріщенку, відомому як «маг Веліар».".