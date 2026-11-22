22 листопада 2005 року першою жінкою – канцлеркою Німеччини стала Ангела Меркель. У 1990-му оголосила про свою відставку перша жінка – прем’єр-міністерка Великої Британії Маргарет Тетчер. У 1986 році Майк Тайсон став наймолодшим в історії чемпіоном світу серед професіоналів у важкій вазі. У 1963-му вбили президента США Джона Кеннеді. У 1900-му завершили виробництва першого автомобіля «Mercedes». У 1307-му Папа Римський своєю буллою підтримав знищення Ордену тамплієрів. У 1087-му, згідно з літописами, найманець убив онука Київського князя Ярослава Мудрого – Ярополка Ізяславича.

Свята та пам’ятні дати 22 листопада

22 листопада у світі – День гуманного суспільства.

Також сьогодні: Міжнародний день музиканта, День любові до веснянок.

22 листопада в історії

22 листопада 1087 року, згідно з літописами, найманець убив онука Київського князя Ярослава Мудрого – Ярополка Ізяславича. Докладніше.

22 листопада 1307 року Папа Римський Климент V видав буллу “Pastoralis praeeminentiae” (“Пастирська перевага”), якою підтримав дії короля Франції Філіпа Красивого проти Ордену тамплієрів. Докладніше.

22 листопада 1900 року на заводі Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) у Німеччині завершили Mercedes 35 hp – перший автомобіль, створений під маркою Mercedes. Цього ж дня його почали випробовувати.

“Цей надзвичайно інноваційний автомобіль створювали на прохання Еміля Єллінека, ділового партнера DMG та захопленого автомобіліста. Підприємець із надзвичайно широкими зв’язками був найважливішим клієнтом компанії на той час. Тільки в 1900 році він замовив загалом 72 нових автомобілі, які продав покупцям із вищих класів Європи”, — відзначають на офіційному медіапорталі Mercedes-Benz.

Розробником машини був головний інженер DMG Вільгельм Майбах. Перший Mercedes мав престижний кузов для поїздок забезпечених клієнтів і спортивні характеристики, що дозволяли йому успішно брати участь у перегонах. Принциповими новаціями для того часу були довга колісна база, широка колія та низький центр ваги. Це робило автомобіль значно стійкішим і безпечнішим. Також новаціями були похила рульова колонка та коробка передач із ножним зчепленням. Автомобіль отримав потужний чотирициліндровий двигун та винайдений Майбахом радіатор для ефективнішого охолодження.

Назву “Mercedes” автомобілі отримали завдяки Емілю Єллінеку.

“Єллінек брав участь у перегонах під псевдонімом “Mercédès” – ім’ям його старшої доньки. Невдовзі це ім’я стало назвою автомобілів DMG”, – пояснюють на офіційному медіапорталі Mercedes-Benz.

Перший Mercedes 35 hp відправили Єллінеку до Ніцци 22 грудня 1900 року. А вже під час Тижня перегонів у Ніцці з 25 по 29 березня 1901 року автомобіль здобув низку перемог і став справжньою сенсацією. Цей успіх зробив назву “Mercedes” відомою далеко за межами автоспорту.

22 листопада 1963 року вбили президента США Джона Кеннеді.

22 листопада 1986 року американський боксер Майк Тайсон став наймолодшим в історії чемпіоном світу серед професіоналів у важкій вазі. Докладніше.

22 листопада 1990 року Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку з посади прем’єр-міністерки Великої Британії. Докладніше.

22 листопада 1995 року в прокат вийшов перший повнометражний мультфільм, повністю намальований на комп’ютері. Це “Історія іграшок” від “Disney” та “Pixar”. Докладніше.

22 листопада 2005 року Ангела Меркель після 15 років політичної кар’єри стала першою жінкою – канцлеркою Німеччини. Докладніше.

Церковне свято 22 листопада 22 листопада відзначають післясвято Введення у храм Пресвятої Богородиці. А також – ушановують пам’ять апостолів від 70: Филимона й Архипа і мучениці рівноапостольної Апфії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 22 листопада йде сніг, то травень буде дощовим.

Якщо на дорогах сильна ожеледь, то зима цього року буде ранньою.

Що не можна робити 22 листопада

Не можна мочити ноги та в принципі “мати справу” з холодною водою – ризикуєте важко захворіти.

Не можна сперечатися. Краще перенести дискусію на інший день.

Не можна сперечатися. Найкраще перенести дискусію на інший день.