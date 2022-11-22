Сьогодні 22 листопада: яке свято та день в історії

22 листопада – за церковним календарем день пам’яті преподобних Матрони та Феоктисти, а також мучеників Онисифора та Порфирія. Цього дня сталося вбивство Кеннеді – гучний та один із найзагадковіших злочинів ХХ століття.

Свята та пам’ятні дати 22 листопада

Державні свята та пам’ятні дати України, а також міжнародні та всесвітні цього дня не відзначають.

22 листопада в історії

22 листопада 1963 року було вбито президента США Джона Кеннеді. Кеннеді був наймолодшим серед президентів США, обраних на цю посаду, і першим президентом, народженим у ХХ столітті. Однак, на жаль, широким масам у світі Кеннеді відомий не через це й навіть не завдяки своїй політиці чи родинним зв’язкам, а тому, що став жертвою зухвалого вбивства. Президент США загинув 22 листопада 1963 року в Далласі під час передвиборчої поїздки. Візит до Далласа був особливо важливим для Кеннеді, адже в Техасі на попередніх виборах він ледве випередив свого суперника Ніксона, і надалі цей штат обіцяв бути електорально “проблемним” для президента.

В аеропорту Далласа президент із дружиною Жаклін, губернатором Техасу Джоном Коннолі та його дружиною сіли до броньованого “Лінкольна”. За планом вони мали проїхати близько 15 км містом, маршрут кортежу заздалегідь (19 листопада) опублікували в місцевих виданнях. Оскільки погода була спекотною, сам Кеннеді наказав відкинути верх лімузина. Так – у відкритому лімузині, поруч із дружиною, його сфотографував кореспондент Dallas Morning News буквально за кілька хвилин до вбивства.

Смертельні постріли пролунали, коли президентський кортеж рухався вулицею Елм-стріт – уздовж складу шкільних підручників Техасу. Перша куля потрапила президентові в шию, друга – в голову. Серйозне поранення також отримав техаський губернатор Коннолі. Кеннеді був ще живий, коли кортеж досяг Парклендського шпиталю. Президента одразу доставили до реанімації, проте врятувати після таких поранень не змогли. Про смерть Джона Кеннеді офіційно оголосили о 13:00.

Досить швидко знайшли й підозрюваного у вбивстві – за півтори години після замаху на Кеннеді заарештували Лі Гарві Освальда, який, за офіційною версією слідства, діяв самостійно, а не на замовлення. Проте довести чи спростувати провину Освальда в судовому порядку не змогли, адже його самого вбили за два дні – на виході з поліцейської дільниці. На цьому ланцюжок загадкових вбивств не закінчився – підозрюваний у вбивстві Освальда Джек Рубі згодом помер у в’язниці.

Така кількість “загадкових” смертей і твердження, що Лі Гарві Освальд убив президента з власної ініціативи, викликали безліч “теорій змови” та конспірологічних версій щодо реальних мотивів та замовників цього злочину.

Офіційну версію обставин убивства Кеннеді повідомили через 10 місяців після трагедії. Вбивство розслідувала так звана “Комісія Уоррена”, яку очолював голова Верховного суду США Ерл Уоррен. Ця версія полягає в тому, що вбивцею президента був Освальд, усі постріли він зробив із гвинтівки з верхнього поверху будівлі складу підручників. Жодної змови, метою якої було вбивство Кеннеді, не виявили.

Церковне свято 22 листопада

22 листопада віруючі вшановують пам’ять відразу ряду святих: мучеників Онисифора та Порфирія та преподобних Матрони й Феоктисти.

Святі мученики Онисифор і Порфирій жили за правління римського імператора Діоклетіана, який переслідував християн. Онисифор і Порфирій не зреклися своєї віри, і за це прийняли важкі муки. Їх били камінням, катували, палили вогнем. А потім прив’язали до коней і тягли кам’янистою місцевістю. Так, розірваними об каміння, вони прийняли смерть. Тіла їх поховали християни, а після поховання на його місці стали відбуватися чудеса та зцілення. Мощі святих досі перебувають у Македонії під горою Пангей.

Преподобна Матрона народилася у Пергії Памфілійській (Мала Азія) у V столітті. Вона була одружена з багатим чоловіком на ім’я Дометіан, мала дочку Феодотію. З родиною 25-річна Матрона переїхала до Константинополя, де часто відвідувала храми та молилася. У храмі Матрона познайомилася з благочестивими старицями Євгенією та Сусанною і почала наслідувати їх приклад, упокорюючи своє тіло стриманістю та постом, за що зазнавала нападок з боку чоловіка. Нарешті Матрона вирішила залишити сім’ю та піти до чоловічого монастиря, де чоловік її не зміг би знайти. Дочку Матрона віддала на виховання стариці Сусанні.

У монастирі преподобного Вассіана Матрона видала себе за євнуха Вавілу, і її прийняли до братії. Вона перебувала в постійному мовчанні та багатьох працях. Однак приховати той факт, що вона – жінка Матроні не вдалося. Ігумену монастиря, де знаходилася Матрона, і ігумену сусіднього монастиря наснилися однакові сни-одкровення про те, що чернець Вавила – жінка. Ігумен Вассіан викликав Матрону до себе й допитувався, навіщо вона проникла в монастир (чи не для розбещення ченців). Вона ж зі сльозами розповіла про своє життя та переслідування чоловіка.

Переконавшись, що її наміри були чистими, Вассіан благословив Матрону та відправив до жіночого монастиря в місті Емес. Там вона прожила багато років, а коли померла ігуменя, черниці обрали настоятелькою храму Матрону. Слава про чесноти та дар зцілення Матрони розлетілася далеко за стіни монастиря. Почув про це і її чоловік і прийшов до монастиря, щоб побачити дружину. Однак Матрона втекла – таємно пішла до Єрусалиму й далі в далеку дорогу, і нарешті оселилася в покинутому язичницькому храмі в Беріті. Поступово біля житла преподобної стали селитися жінки та дівчата, і незабаром утворився новий монастир. Але й там Матрона не залишилася – за велінням Бога, явленим у видінні, вона вирушила до Константинополя, де дізналася, що чоловік її помер. У Константинополі Матрона заснувала жіночий монастир, куди переїхали й сестри із заснованої нею Беритської обителі. Померла Матрона у віці ста років.

Преподобна Феоктиста народилася на острові Лесбос у місті Міфімне (Мала Азія). У ранньому дитинстві вона залишилася круглою сиротою, і родичі віддали її на виховання до монастиря. Там вона жила таким самим життям, як черниці, до 18 років. А коли їй виповнилося 18, з благословення ігумень, вирушила на Великдень до своєї рідної сестри в гості й залишилася там ночувати. Вночі на селище напали араби, захопили всіх мешканців, посадили на корабель і вранці вийшли в море.

Бранців висадили на безлюдному острові Парос, щоб надалі оглянути та відвезти на невільничий ринок. Проте Феоктиста змогла втекти та сховатися. Вона прожила на острові 35 років – у стародавньому храмі заради Пресвятої Богородиці. Харчувалась насінням і весь час проводила в молитві. Через 35 років Феоктисту в храмі знайшов мисливець, який зайшов далеко в ліс, переслідуючи здобич, і побачив храм. Свята розповіла йому про своє життя й попросила мисливця, щоб той, якщо йому станеться побувати на цьому острові знову, привіз їй частину Преосвященних Дарів. Через рік мисливець знову прибув на острів і привіз невелику посудину з часткою Святих Тайн. Свята Феоктиста зустріла святиню в храмі, впала на землю й довго з плачем молилася. Піднявшись, вона причастилася тілом і кров’ю Христовою. Наступного дня мисливець побачив посеред храму мертве тіло преподобної Феоктисти. Викопавши неглибоку могилу, він поклав у неї тіло жінки й відокремив її руку, щоб узяти з собою частину мощей. Однак корабель із мисливцем після ночі, проведеної в морі, знову опинився біля острова. Чоловік зрозумів, що мощі слід повернути на місце. Він повернувся до могили та поклав руку на місце. Після цього корабель безперешкодно відплив. Однак мисливець розповів супутникам всю історію святої, і вони вирішили повернутися та вклонитися тілу святої, проте його в могилі вже не було.

Народні прикмети

Іній на деревах – до швидких та сильних морозів.

Дощ у цей день – до хорошого врожаю пшениці наступного року.

Снігопад віщує негоду ще на місяць.

Що не можна робити 20 листопада

Не можна віддавати свій старий одяг іншим – можна з ним віддати своє щастя.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна ні з ким сваритись, а особливо – з рідними.

Дівчатам небажано стригти волосся та фарбуватися – інакше краса скоро померкне.