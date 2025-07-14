Дахи та дроти: у мерії оновили дані про наслідки бурі в Харкові (фото)

632 випадки пошкодження покрівель та парапетів, а також 103 випадки обриву електропроводів зафіксували у Харкові внаслідок бурі 12 липня.

Оновлені дані станом на вечір 14 липня повідомила пресслужба мерії.

Щодо покрівель і парапетів, то фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківжитлобуд» та КП «Харківспецбуд» вже усунули аварійність на 37 об’єктах і ще 156 об’єктів привели до нормативного стану. Також працівники КП «Міськсвітло» відновили 78 електродротів.

Триває ремонт 34 покрівель і парапетів, а також відновлення ще 25 електродротів.

Нагадаємо, увечері 12 липня Харківщину накрили потужна злива та шквальний вітер. Частина Харкова та низка населених пунктів області залишилися без світла. Через негоду загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали, зокрема семирічна дівчинка. Пізніше у мерії поінформували: у Харкові нарахували майже 1,2 тисячі повалених дерев і стільки ж гілок. Міський голова Ігор Терехов заявив, що удар стихії був потужнішим, ніж у 1995 році, який харків’яни пам’ятають за масштабною аварією на Диканівських очисних спорудах. Цього разу обійшлося без масштабних комунальних аварій: вода та каналізація в місті працюють, електрику повернули більшості абонентів. Проте протягом дня енергетики ще працювали за заявками здебільшого з Новобаварського та Основʼянського районів. Мер попередив, що усувати наслідки будуть ще тривалий час, у першу чергу це стосується відновлення дахів.