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Удар по Ізюму: загинуло 5 співробітників філії Харківського ЦКПХ

Події 20:16   30.10.2026
Тетяна Литвіна
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Удар по Ізюму: загинуло 5 співробітників філії Харківського ЦКПХ

Внаслідок удару ворожими КАБами по Ізюму загинули п’ять працівників Ізюмської філії Харківського центру контролю та профілактики хвороб. Ще 14 людей зазнали поранень, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Це страшна та непоправна втрата для всієї медичної спільноти Харківщини”, – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, три КАБи вдень 29 жовтня російська армія скинула на Ізюм 29 жовтня. Бомби «склали» п’ятиповерхову адмінбудівлю. Внаслідок проведення пошуково-рятувальних робіт на місці авіаудару виявлено тіла 5 осіб. 31 жовтня в Ізюмській громаді оголосили День жалоби за загиблими.

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Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 20:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару ворожими КАБами по Ізюму загинули п’ять працівників Ізюмської філії Харківського центру контролю та профілактики хвороб.".