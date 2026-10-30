Удар по Ізюму: загинуло 5 співробітників філії Харківського ЦКПХ

Внаслідок удару ворожими КАБами по Ізюму загинули п’ять працівників Ізюмської філії Харківського центру контролю та профілактики хвороб. Ще 14 людей зазнали поранень, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Це страшна та непоправна втрата для всієї медичної спільноти Харківщини”, – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, три КАБи вдень 29 жовтня російська армія скинула на Ізюм 29 жовтня. Бомби «склали» п’ятиповерхову адмінбудівлю. Внаслідок проведення пошуково-рятувальних робіт на місці авіаудару виявлено тіла 5 осіб. 31 жовтня в Ізюмській громаді оголосили День жалоби за загиблими.