КАБи вдарили по Ізюму: під завалами можуть бути люди (доповнено)

Ворог атакував п’ятиповерхівку в Ізюмі. По місту вдарив КАБ.

Доповнено о 17:57. Кількість постраждалих внаслідок удару ворожими КАБ в Ізюмі зросла до 13, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 17:03. Рятувальники деблокували з-під завалів потрощеної будівлі в Ізюмі ще одну постраждалу людину. Надається вся необхідна допомога, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Кількість постраждалих зросла до 12 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває.

Доповнено о 16:18. Попередньо, під завалами в Ізюмі можуть перебувати ще чотири людини. Пошуково-рятувальна операція триває, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Рятувальники деблокували з-під завалів пʼятиповерхової будівлі одну постраждалу людину. Медики надають необхідну допомогу. На цю хвилину – 10 постраждалих”, – зазначив він.

Доповнено о 16:01. Серед 10 постраждалих в Ізюмі сімох людей шпиталізували з вибуховими пораненнями, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 15:50. Ще одній людині знадобилася допомога лікарів після ворожого удару КАБ в Ізюмі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 15:42. Кількість постраждалих в Ізюмі зросла до дев’яти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

В Ізюмській МВА уточнили, що місто ворог атакував трьома КАБами.

«Внаслідок атаки зазнала руйнувань адміністративна будівля та господарчі споруди. Окрім цього, пошкоджено понад 20 приватних житлових будинків”, – додали в МВА.

15:14. “Влучання зафіксовано в 5-ти поверхову будівлю з подальшою частковою руйнацією з 1 по 5 поверхи. Під завалами можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожої атаки, за попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей.

Нагадаємо, близько 11:10 начальник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа написав про удар по об’єкту транспортної інфраструктури у Дніпрі. Внаслідок атаки БпЛА по залізничному вокзалу загинули 14 людей.