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Світломаскування в Україні повертається? Росія готує нове озброєння

Україна 09:52   29.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Світломаскування в Україні повертається? Росія готує нове озброєння Фото: Харківобленерго/телеграм

Радник президента України Сергій “Флеш” Бескрестнов розповів про нове озброєння, яке Росія може почати масово запускати по містах. Він зазначив: якщо це станеться, питання світломаскування, можливо, доведеться переглянути.

“Якщо наш ворог почне масово застосовувати модуль оптичної навігації «Сусанін» на «Герань-5» та інших БпЛА (ракетах) у нічний час, нам, можливо, доведеться переглянути питання світломаскування. Особливо це стосується освітлення доріг та ділянок трас”, – пояснив Бескрестнов.

Тим часом у Головному управлінні розвідки МО України зазначили, що згідно з отриманими супутниковими знімками, поблизу військового аеродрому “Міллерово” в Ростовській області, що межує з тимчасово окупованою територією Луганщини, окупанти зводять новий майданчик для пусків БпЛА.

“За попередніми оцінками, після завершення будівництва майданчик зможе забезпечувати до 100 запусків на добу. Паралельно зі спорудженням дронопорту росія продовжує вдосконалювати свої реактивні безпілотники. Зокрема, нова модифікація “герань-4” отримала додаткові засоби автономної навігації, зокрема оптичну систему зіставлення зображень місцевості. Аналогічну систему інтегрують і в “герань-5” — версія К5”, – зазначили у ГУР.

Завдяки зазначеним модифікаціям підвищується точність автономної навігації, збільшуються можливості руйнувань цивільної інфраструктури. У повідомленні також зазначили, що будівництво майданчика може бути частиною підготовки до нарощування ударів по Україні у зимовий період.

“Характеристики дронів “герань-4” та “герань-5″ дозволяють атакувати цілі на відстані до 770 й 950 кілометрів відповідно, що ставить під загрозу не тільки Україну, а й сусідні держави”, – додали в ГУР.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 09:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Радник президента України Сергій “Флеш” Бескрестнов розповів про нове озброєння, яке Росія може почати масово запускати по містах.".